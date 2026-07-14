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Cangas de Onís sumará cerca de cien nuevas plazas de aparcamiento

La medida busca aliviar la movilidad de vecinos y visitantes durante la campaña veraniega

Nuevo aparcamiento

Nuevo aparcamiento / Ayuntamiento de Cangas de Onís

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María Terente Nicieza

Cangas de Onís

Cangas de Onís habilitará cerca de un centenar de nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad, una actuación con la que el Ayuntamiento busca aumentar la capacidad de estacionamiento para vecinos y visitantes, especialmente ante la llegada de la temporada estival.

Los trabajos se desarrollan estos días en el espacio del mercado, donde se están organizando alrededor de 100 nuevas plazas de estacionamiento. La intervención pretende dar respuesta al aumento de vehículos que registra la localidad a lo largo del año y, de forma particular, durante los meses de mayor afluencia turística.

La ampliación beneficiará tanto a los residentes del concejo como a los viajeros y turistas que llegan a Cangas de Onís, al facilitar el acceso al centro urbano y contribuir a mejorar la movilidad en una de las principales puertas de entrada a los Picos de Europa.

Pintura y señalización

Durante la jornada del martes se realizaron labores de pintura, señalización y ordenación del recinto para delimitar los nuevos espacios. El aparcamiento entrará en funcionamiento en los próximos días, una vez concluyan estos trabajos.

La medida se enmarca en la planificación municipal para optimizar los espacios públicos y reforzar los servicios disponibles en la localidad. Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende mejorar la accesibilidad y responder a las necesidades de quienes viven y visitan Cangas de Onís.

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Desarrollo local

El incremento de plazas también busca favorecer la actividad comercial, turística y económica del concejo, al ofrecer una mayor disponibilidad de estacionamiento en una localidad que concentra una elevada afluencia de visitantes. La nueva zona permitirá absorber parte de la demanda de aparcamiento durante los periodos de mayor ocupación.

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