Lastres estrena un documental sobre la historia de su puerto

Lastres recorrerá más de seis siglos de historia portuaria en un documental de 63 minutos dirigido por Fernando Granda y realizado junto a Anselmo Montoto, Armando Castro, Mario Socolovsky y Roberto González. La proyección se presentará el próximo 17 de julio en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores, con dos pases programados a las 18.00 y a las 20.00 horas.

La película reconstruye la evolución del puerto llastrín desde el siglo XIV, cuando se registran los primeros asentamientos y el pago al monasterio de Valdediós de un impuesto conocido como las diez merluzas.

El relato se detiene en la etapa de esplendor ligada al reinado de Carlos I, durante el cual se construyó el puerto local. En aquellos años, los marineros de Lastres trasladaban pescado a Castilla y mantenían relaciones comerciales con algunos de los principales puertos europeos.

Decadencia y renacimiento

El documental también aborda los periodos de declive y los sucesivos intentos de recuperación del muelle. Entre ellos figura el proyecto del siglo XVIII para dotar al recinto de siete cañones, planteado en un contexto de guerra con Inglaterra.

Ya en el siglo XIX, la construcción del muellín propició un pequeño renacer de la actividad portuaria. La siguiente gran transformación llegó en el siglo XX, con la ejecución del actual muelle después de que el enclave fuera declarado "Puerto Refugio".

En las últimas décadas, el puerto ha experimentado adaptaciones destinadas a compatibilizar los usos pesquero y deportivo, dos de las funciones que mantiene en la actualidad.

Dos años de investigación

El equipo responsable ha dedicado dos años a recopilar documentación y testimonios para elaborar la obra. La investigación incluye consultas en el Archivo de Simancas, el Archivo Histórico de Asturias y otros registros localizados durante el proceso de preparación.

El trabajo cuenta asimismo con las aportaciones de personas vinculadas a la memoria marinera de Lastres, como Julio Vallina y Luis Montoto, además de la historiadora local Milka Iglesias.

Los cinco autores, todos ellos llastrinos, han asumido la investigación, el guion, la locución, la fotografía y la edición del documental pese a no ser profesionales de estos ámbitos. El proyecto ha sido financiado íntegramente con sus propios medios personales y materiales.

La iniciativa busca transmitir el esfuerzo de adaptación de las generaciones que han sostenido la vida del pueblo, a través de la evolución de su puerto y de la actividad de sus marineros.

Noticias relacionadas

Exposición hasta septiembre

La programación continuará el 18 de julio con la inauguración de una exposición sobre la historia portuaria de Lastres en el bajo de la Casa del Pescador. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, todos los días entre las 10.00 y las 20.00 horas.