El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera "el tiempo robado a la familia": el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado

Santiago Abascal recupera "el tiempo robado a la familia" en Asturias. Un verano más, el presidente de Vox ha elegido el oriente de la región para descansar y desconectar de la política nacional. En concreto, el líder del partido ultraconservador ha estado en el turístico concejo de Llanes, junto a su mujer, Lidia Bedman, y sus tres hijos en común, Jimena, Santiago y el pequeño Hernán, de tan solo dos años.

"Lo tengo todo. Estoy en la orilla. Ya sabéis que yo, siendo del Mediterráneo, aquí en el norte no me mojo ni los pies. Ellos, en cambio, no necesitan más. Saltan las olas, se ríen, Hernán ya quiere meterse al agua con ropa incluida y Santi va detrás de ellos. El día está gris. Llueve. No hace ese tiempo que todos imaginan para ir a la playa. No siempre hace falta que todo sea perfecto para sentir que no falta nada. Lo tengo todo", ha escrito Lidia Bedman en sus redes sociales, junto a varias fotografías del presidente de Vox con sus hijos en la arena de la playa de San Antolín, en el pueblo de Naves.

En el municipio de las más de 40 calas, San Antolín es su playa más grande. Son un total de 1.200 metros de longitud y 62 metros de anchura, ubicados en la desembocadura del río Bedón, próxima al pequeño núcleo rural de San Antolín. A pesar de su entorno rural, se trata de una playa semiurbana y de fuerte oleaje, muy utilizada por los amantes del surf.

Abascal también compartió con sus seguidores una fotografía en San Antolín con su hijo Hernán en cuello y el mensaje: "Recuperando el tiempo robado a la familia".

Es bien conocida la pasión del líder de Vox por Asturias. Siempre que puede visita el Principado y no hay año que falte a Covadonga. El verano pasado también estuvo en Tazones, donde comió en el típico restaurante Uría.