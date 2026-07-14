El verano cultural de Ribadesella lleva actuaciones a Ardines, Lloviu, El Alisal, Camangu y Torre
El programa de música en la calle de la villa incluye seis actuaciones entre julio y agosto, la primera, este miércoles, de "Silvidos y Gemidos"
María Terente Nicieza
La Cultura toma la calle en Ribadesella. La programación cultural al aire libre en el verano de Ribadesella se extenderá, un año más, a diferentes localidades de la zona rural. Los escenarios se trasladarán con los actos culturales veraniegos a las localidades de Ardines, El Alisal, Lloviu, Torre y Camangu.
Actuaciones por localidades
La primera actuación será la del grupo de pop-rock Silvidos y Gemidos, que actuará el 15 de julio en el área recreativa de Ardines. El monologuista cómico Carlos Alba actuará el 22 de julio, en Lloviu. La localidad de Torre acogerá el 29 de julio la actuación del grupo de folk asturiano Baxel. Ya en el mes de agosto, el grupo Música de Sofá versionará temas clásicos en El Alisal. Cerrará los espectáculos culturales del verano en Camangu, Adrián Conde con el espectáculo de clown. Todas estas citas darán comienzo a las 20.00 horas.
Musica en la Villa
Estos eventos se suman a las actividades de música en la calle que comenzaron en la villa la pasada semana, y que continuarán hasta el 27 de agosto con inicio a las 20:30 horas
El 23 de julio en la Plaza de la Iglesia, actuará The Eldery Brothers Band; el 30 de julio The Soulers, en la Plaza Nueva; el 13 de agosto, actuación de Baxel en la Plaza María Cristina; el 20 de agosto, Música de Sofá, en la plaza de la Iglesia; y el 27 de agosto, La Chica Almodóvar en la plaza Reina María Cristina.
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