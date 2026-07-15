Éxito en el Festival de Ortigueira del Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín, que representará a Asturias en el Intercéltico de Lorient

El Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín ha vuelto a casa después de representar a Asturias en el prestigioso Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Una treintena de integrantes de la agrupación, entre músicos, pandereteras y bailadores, participaron en la villa gallega la semana pasada para mostrar su trabajo en pasacalles y animaciones, ambientando con su repertorio tradicional procedente de todas partes de Asturias.

El viernes, los integrantes del Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín vivieron un momento muy especial al colaborar en el gran escenario de Ortigueira bailando unas piezas del grupo "Xara", ganador del año pasado del concurso Runas en el mismo festival.

Taller de bailes asturianos

Además de las muestras de folclore, el grupo ofreció un taller de bailes asturianos el sábado al mediodía en el que se personaron numerosos asistentes venidos de muchas partes de la península y del extranjero.

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Junto al L’Oriente-Llacín, la delegación llanisca protagonizó el colofón al gran desfile del festival con una interpretación conjunta de un "saltón" junto a la "Banda Gaites Saxum", de Gijón. Ya de vuelta en casa, el Grupu L’Oriente-Llacín descansa y se prepara para representar a Asturias en el Festival Intercéltico de Lorient, en la Bretaña Francesa, que se celebrará del 31 de este mes al 9 de agosto.