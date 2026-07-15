Éxito en el Festival de Ortigueira del Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín, que representará a Asturias en el Intercéltico de Lorient
La agrupación asturiana deleitó al público gallego con su folclore tradicional en pasacalles y animaciones, culminando su participación en el festival con un "saltón"
El Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín ha vuelto a casa después de representar a Asturias en el prestigioso Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Una treintena de integrantes de la agrupación, entre músicos, pandereteras y bailadores, participaron en la villa gallega la semana pasada para mostrar su trabajo en pasacalles y animaciones, ambientando con su repertorio tradicional procedente de todas partes de Asturias.
El viernes, los integrantes del Grupu Etnográficu L'Oriente-Llacín vivieron un momento muy especial al colaborar en el gran escenario de Ortigueira bailando unas piezas del grupo "Xara", ganador del año pasado del concurso Runas en el mismo festival.
Taller de bailes asturianos
Además de las muestras de folclore, el grupo ofreció un taller de bailes asturianos el sábado al mediodía en el que se personaron numerosos asistentes venidos de muchas partes de la península y del extranjero.
Junto al L’Oriente-Llacín, la delegación llanisca protagonizó el colofón al gran desfile del festival con una interpretación conjunta de un "saltón" junto a la "Banda Gaites Saxum", de Gijón. Ya de vuelta en casa, el Grupu L’Oriente-Llacín descansa y se prepara para representar a Asturias en el Festival Intercéltico de Lorient, en la Bretaña Francesa, que se celebrará del 31 de este mes al 9 de agosto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- El pueblo asturiano en el que Santiago Abascal recupera 'el tiempo robado a la familia': el presidente de Vox ya está de vacaciones en el Principado
- El mejor refugio para combatir las olas de calor está en Asturias: una piscina de agua 'muy fresca', ubicada en un parque natural y rodeada de verde y grandes montañas
- Se llevan a una perra de una ganadería asturiana al creer que estaba abandonada: 'Es surrealista, está perfectamente alimentada
- Marino González, organizador del festival Bombastic: "El futuro de Boombastic está lejos de España, pero no podemos hablar de un adiós definitivo"
- Solo pedimos que se investigue, no puede ser casualidad...': habla la familia de la médico gijonesa fallecida en el mismo punto de la autovía de Palencia donde murió una familia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961