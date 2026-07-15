"El Gobierno de Asturias cumple con Llanes", subraya el PSOE local tras el anuncio de una inversión de 4,8 millones en el muelle
Los socialistas sostienen que el proyecto confirma el compromiso del Principado con la modernización del puerto y el desarrollo económico del concejo
"El Gobierno de Asturias cumple con Llanes, ha asegurado el Grupo Municipal Socialista, que pone como ejemplo la autorización de una inversión de 4.787.413 euros para la construcción del nuevo muelle de espera del puerto, una actuación que permitirá ampliar la capacidad operativa y de atraque de una de las principales infraestructuras portuarias del Oriente.
El portavoz municipal y secretario general del PSOE llanisco, Óscar Torre, ha defendido que esta decisión demuestra que el Ejecutivo autonómico responde "con hechos, con inversiones concretas y con proyectos reales y necesarios" para el futuro del concejo. "El crecimiento del puerto llanisco es una realidad que se está construyendo paso a paso. La autorización de esta inversión es una magnífica noticia para los profesionales de la mar, para el sector pesquero, para la náutica recreativa y para toda la economía local", ha afirmado.
Nuevo acceso rodado
Torre ha explicad que la actuación permitirá incrementar la capacidad de atraque del puerto, especialmente durante las campañas de mayor actividad pesquera, como las costeras de la xarda y el bonito o la recogida de ocle, además de mejorar la atención a las embarcaciones de recreo que hacen escala en Llanes.
El proyecto contempla la construcción de un muelle de espera de 183 metros de longitud, un contradique para mejorar el abrigo frente al oleaje, una explanada portuaria de 2.260 metros cuadrados y un nuevo acceso rodado desde la calle San Antón, con el objetivo de reforzar la operatividad portuaria y su integración con el entorno urbano.
"Apuesta decidida"
Esta actuación, ha recordado Torre, se suma a otras inversiones impulsadas por el Principado en el puerto de Llanes, como el dragado de la dársena deportiva y las obras que se ejecutan actualmente en la dársena pesquera y el canal de acceso.
"Frente a quienes hablan mucho y hacen poco, el Gobierno de Asturias sigue demostrando con inversiones que cree en Llanes y en su puerto como motor económico del concejo. Este proyecto supone un impulso para la actividad pesquera, el turismo náutico y el empleo, y confirma una apuesta decidida por mejorar nuestras infraestructuras", ha señalado.
El portavoz socialista ha concluido planteando una hipótesis con el equipo de gobierno municipal como protagonista. "¿Se imaginan que Enrique Riestra o Juan Carlos Armas tuvieran que gestionar la construcción del puerto de Llanes? Pues no. Seguiría como la zona verde, la estación de autobuses, el Cinemar, la vivienda pública o el Plan General: paralizados", ha concluido.
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