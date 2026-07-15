El nuevo aparcamiento de Covadonga convence a sus primeros usuarios: "Pensábamos que era de pago"

El aparcamiento de Les Llanes comenzó a recibir este martes a sus primeros usuarios, apenas un día después de su inauguración oficial. Turistas extranjeros, familias de paso y vecinos de Cangas de Onís coincidían en destacar la facilidad para estacionar, la gratuidad del recinto y las posibilidades de descanso que ofrece el área recreativa, entre el arroyo y los caminos que enlazan con Covadonga.

La nueva bolsa de estacionamiento, con 102 plazas, se estrenó cuando comienza el periodo de mayor afluencia en el entorno del Real Sitio. El primer día, ya ha permitido ver el movimiento constante de vehículos, excursionistas y visitantes disfrutando de una pausa tras la visita.

De Francia a Rumanía

Esperon Abadie y sus compañeros de viaje, llegados desde Francia, pasarán dos días en Cangas de Onís. Su primera parada en Les Llanes no fue solo para aparcar. El grupo entró en el nuevo centro de visitantes para pedir orientación sobre el concejo y la visita a Covadonga. "Han sido muy amables y han resuelto todas nuestras dudas", explica la turista francesa.

Esperon Abadie, Louis Martin, Alice Bernard y Gabriel Duval / M .T .N.

También desde Francia, Mathilde Durand y su marido decidieron convertir el recinto en lugar de descanso. Improvisaron un picnic en una de las mesas de madera situadas junto al área recreativa y valoraron el entorno inmediato: "Este espacio es fantástico. Con el arroyo al lado y la fuente para beber".

Laura Bogdam / M .T .N.

Desde Rumanía, Laura Bogdam resumía así su experiencia con el aparcamiento: "Hemos aparcado a la primera". Una facilidad que también sorprendió a la familia Chic Sánchez, de Zaragoza. "Está fenomenal y es muy cómodo", aseguran, antes de reconocer que no esperaban encontrar un servicio sin coste: "Pensábamos que era de pago".

Olivia Chic, Joan Chic, Julia Chic y Teresa Sánchez / M .T .N.

Esperar y descansar

Para otros visitantes, Les Llanes cumple una función complementaria a la del estacionamiento. Sandra Ulink y su marido, procedentes de Alemania, ocupaban uno de los bancos después de visitar Covadonga y antes de emprender el regreso. "Este espacio para hacer un descanso está muy bien, puedes aparcar cómodamente y tomar un respiro", señala.

Su compatriota Katja Zadnicek también considera el nuevo equipamiento "muy útil", aunque no renuncia a una aspiración que formula entre risas: le gustaría "poder aparcar arriba".

Katja Zadnicek / M .T .N.

Pedro Fuentes hacía tiempo ante los paneles informativos que instalaba un operario, dedicados a distintos parques nacionales españoles. Su familia había subido a la Basílica y él esperaba para recogerla más tarde con el coche. Conocedor de Covadonga por visitas anteriores, entiende la utilidad de la nueva infraestructura: "Está muy bien para esperar a los que suben hasta arriba, es un espacio muy bonito", reconoce.

Pedro Fuentes / M .T .N.

La mirada local

La vecina de Cangas de Onís Yolanda Raimúndez subió expresamente para conocer el resultado de las obras. Su valoración se apoya en la comparación con el estado anterior de la finca: "Me parece impresionante. De cómo estaba años atrás cuando pasabas por aquí, a ver cómo está ahora".

La impresión de los primeros usuarios combina la satisfacción por encontrar plaza, con el descubrimiento de un espacio pensado para permanecer: un lugar donde consultar información, sentarse, comer junto al río utilizar como punto de espera, y también de partida para los que recorran a pie, el nuevo sendero que lleva hasta Covadonga.

Noticias relacionadas

La finca fue adquirida hace veinte años por el Gobierno autonómico, durante la presidencia de Vicente Álvarez Areces, pero el proyecto previsto no llegó entonces a ejecutarse. Hubo que esperar dos décadas y una inversión de 1,7 millones de euros para la inversión fuera una realidad.