Ribadesella ya suma casi 300 plazas para aparcar bicicletas en la zona de la playa de Santa Marina
La medida refuerza las opciones para los usuarios tras activar la campaña para eliminar los anclajes en la barandilla del paseo
El entorno de la playa de Santa Marina, en Ribadesella, cuenta ya con casi trescientas plazas de aparcamientos para bicicletas. El número de plazas se ha incrementado notablemente tras la instalación de nuevos elementos en la zona de la playa, y la incorporación de los que se retiraron del centro de la villa, al colocar los nuevos modelos que se incluían dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.
La reubicación en el paseo marítimo de los modelos retirados del centro de Ribadesella está siendo realizada esta semana por operarios del ayuntamiento de Ribadesella, tras haber sido acondicionados y pintados. En total se añaden unas cincuenta plazas que se suman a las más de doscientas que ya estaban instaladas en las calles del acceso al paseo, en todo el entorno de la playa y en las inmediaciones del puesto de salvamento.
La medida complementa y sirve de apoyo a la campaña de concienciación puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ribadesella este verano, para eliminar el aparcamiento de bicicletas y patinetes en la barandilla de la playa y acabar con esa mala práctica, dando alternativas a los usuarios de estos vehículos para que queden aparcados de forma correcta en cualquiera de los puntos habilitados para ese fin.
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