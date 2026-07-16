Apoyo explícito del Principado a la planta de biogás proyectada en Cabrales: "Es una infraestructura estratégica para el futuro del sector quesero"

La planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales es "viable", ha destacado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien ha anunciado que el Gobierno del Principado "acompañará al Ayuntamiento de Cabrales en la nueva tramitación urbanística, obligada tras el informe desfavorable emitido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. El objetivo, según Zapico, es hacer posible una infraestructura que juzga "estratégica para el futuro del sector quesero" y para avanzar hacia "una gestión más sostenible de los residuos ganaderos en un entorno de alto valor medioambiental".

Ovidio Zapico ha explicado este jueves que, una vez que la Dirección General de Ordenación del Territorio ya se ha pronunciado sobre el expediente, señalando que debe rehacerse todo el trámite urbanístico, la voluntad del Gobierno de Asturias es "colaborar con el consistorio cabraliego para que el proyecto pueda salir adelante con todas las garantías jurídicas y técnicas. Queremos acompañar al Ayuntamiento porque entendemos que esta planta es un proyecto necesario para garantizar la continuidad de una actividad económica fundamental como la industria quesera y porque supondrá un importante beneficio ambiental, gracias a una mejor gestión de los residuos ganaderos", ha valorado el Consejero.

Un expediente "subsanable"

Zapico ha incidido en que el informe emitido por la CUOTA no supone un rechazo al proyecto, sino a la documentación urbanística presentada para su tramitación. "La Dirección General de Ordenación del Territorio ya ha dejado claro que estamos ante un expediente subsanable. Lo que corresponde ahora es rehacer correctamente la documentación y continuar la tramitación con todas las garantías", ha precisado.

Manifestación contra la planta de biogás en Arenas de Cabrales. / Ramón Díaz

Las modificaciones que requiere el expediente obligan a reiniciar la tramitación urbanística. La empresa promotora deberá elaborar un nuevo documento que incorpore todos los requisitos exigidos por la normativa. Por su parte, el Ayuntamiento de Cabrales tendrá que aprobar nuevamente el expediente de forma inicial y abrir un nuevo periodo de información pública para que los interesados puedan presentar alegaciones. Una vez resueltas esas observaciones, el expediente volverá a remitirse a la Consejería para continuar con su tramitación.

"Una infraestructura relevante"

"Este procedimiento no afecta a la autorización ambiental, que el proyecto ya ha obtenido, sino únicamente a la tramitación urbanística", ha subrayado el Consejero, que considera que la planta constituye "una infraestructura relevante para un territorio estrechamente vinculado con la producción agroalimentaria, ya que permitirá mejorar el tratamiento de los residuos generados por las explotaciones ganaderas y por la industria quesera, lo que favorecerá un modelo de economía circular y reducirá el impacto ambiental".

"Nuestro compromiso es hacer compatibles el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística con el impulso de proyectos que generan actividad económica, fijan población y contribuyen a una Asturias más sostenible. Este proyecto reúne esas condiciones y por eso vamos a acompañar al Ayuntamiento durante todo el proceso", ha concluido Zapico.

Gestión de los residuos

El proyecto para la construcción de una planta de biogás en Arenas de Cabrales, promovido por la empresa Agrolinera bajo la denominación "Pescandi Circular", fue anunciado hace cuatro años. La iniciativa surge como respuesta a un problema que, según sus impulsores, arrastra el concejo desde hace años: la gestión de los residuos ganaderos (purines) y lácteos (sueros) generados por las explotaciones y queserías de la zona.

Infografía de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales. / LNE

La parcela seleccionada para su implantación abarcaba 15.300 metros cuadrados y se ubicaba en el paraje conocido como Pescandi, a escasos cien metros de un camping con medio siglo de historia y 650 plazas. La inversión estimada para la planta se situaba entre 5 y 7 millones de euros. El proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida "Cabrales".

Oposición vecinal

El proyecto ha generado una fuerte oposición vecinal, articulada en torno a la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales. La plataforma "No al biogás en Arenas de Cabrales" ha organizado diversas acciones de protesta, que han reunido a cientos de personas.

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La asociación vecinal ha denunciado: ausencia de información y falta de transparencia en la tramitación, escasa capacidad de decisión otorgada a los residentes, y ubicación inapropiada, al lado de un camping y de una planta de energía eléctrica. Los opositores han criticado también al equipo de gobierno municipal, al que acusan de no haber escuchado a los vecinos y de haberse alineado con los intereses particulares del proyecto.