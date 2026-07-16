La planta de biogás de Arenas de Cabrales no está descartada, pero debe rehacerse todo el trámite urbanístico

La planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales aún puede hacerse realidad. El proyecto sigue vivo. Pero el Ayuntamiento de Cabrales y la empresa promotora, Agrolinera, tienen que volver a "a la casilla de salida" en lo que se refiere a la tramitación urbanística. Deben empezar desde cero. Es verdad que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) emitió informe desfavorable al proyecto, pero fue por "cuestiones técnicas subsanables", según ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio.

Entonces, ¿y ahora, qué? Agrolinera debe presentar de nuevo toda la documentación urbanística, modificar aquellos aspectos señalados por la CUOTA y aportar el papeleo faltante. Además, el Ayuntamiento debe aprobar otra vez inicialmente el proyecto y abrir una nueva fase de información pública para que los interesados presenten alegaciones y sugerencias. Este paso es obligado por los cambios sustanciales que requiere el expediente. Después, el Ayuntamiento deberá contestar las alegaciones y remitir el expediente, otra vez, a la Consejería.

Carencias documentales importantes

El dictamen de la CUOTA, según ha desvelado Ruiz Latierro, no supone un veto al fondo del proyecto, pero sí un requerimiento de obligado cumplimiento para que se presente una documentación urbanística que cumpla con todos los requisitos legales. "Lo que hemos dicho es que la documentación es deficitaria y que eso no vale", ha explicado el director general, quien ha matizado que el informe no entra en el fondo de la cuestión urbanística, pero sí en aspectos formales. "No hay ningún escollo urbanístico para que la planta se construya ahí (en el paraje conocido como Pescandi), los problemas que hay son técnicos," ha añadido.

Infografía de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales. / LNE

"El documento urbanístico que (los responsables de Agrolinera) presentaron en el Ayuntamiento es malo, porque tiene carencias documentales importantes. Formalmente, a ese documento le faltan muchas cosas", ha subrayado el dirigente autonómico, que ha reconocido que el expediente contenía "cosas raras" y que en algunos aspectos era "copia-pega" de otros textos.

"Los planos y la normativa no cuadran"

Entre las deficiencias detectadas, Ruiz Latierro ha señalado también la ausencia de documentos relativos a los accesos de tráfico, la posibilidad de canon y las afecciones a servicios municipales, entre otros. Además, ha destacado "discrepancias importantes" entre la normativa que se presentaba y los usos que figuraban en la documentación gráfica del proyecto, que ha cosechado el rechazo frontal de una parte de la sociedad cabraliega.

Pancarta en Arenas de Cabrales contra el proyecto de la planta de biogás. / Ramón Díaz

Más errores: "Los planos y la normativa no cuadran", ha afirmado, precisando que en algún caso se asignaba un uso a un edificio que ni siquiera figuraba en las parcelas de la propiedad. Otro de los aspectos que ha llamado la atención de la CUOTA es la discrepancia en el número de alegaciones, entre las que señalaba el secretario municipal y las que evaluaba el técnico.

Camino allanado en lo sustancial

En todo caso, Ruiz Latierro ha querido dejar claro que el informe de la CUOTA no supone un "no" definitivo a la planta de biogás. Fue "una enmienda a la totalidad al documento, no al fondo de la cuestión", ha puntualizado. De hecho, ha recordado que la parcela elegida para la instalación se encuentra al lado de la depuradora de aguas residuales, una ubicación que "tampoco parece el peor sitio para la planta, ni mucho menos".

El proyecto, que pretende tratar 99 toneladas diarias de residuos ganaderos y queseros, tiene por tanto el camino allanado en lo sustancial, siempre que se subsanen los defectos formales. Ahora, Agrolinera tendrá que volver a elaborar el documento urbanístico. El promotor del proyecto deberá presentar una documentación "más concreta, más correcta y con más documentos: los que la ley pide", según Ruiz Latierro.

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El trámite ambiental, superado

¿Puede entonces el proyecto salir adelante? "Si ahora lo presentan bien, sí", ha sentenciado Ruiz Latierro. El tiempo que lleve ese proceso dependerá, según ha explicado, de la "agilidad" de los técnicos que redacten el nuevo documento y de la celeridad con la que el Ayuntamiento tramite la información pública y las alegaciones. Ha aclarado, asimismo que el informe de la CUOTA no afecta al trámite ambiental, que el proyecto ya había superado anteriormente.