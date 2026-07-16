Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias

Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, continúa de vacaciones en Asturias y en este jueves tormentoso ha sido visto en el centro de Llanes. A la localidad más turística del Principado, llegó en un yate junto a su familia, que atracó en el puerto deportivo. No es la primera vez en estos días que ha estado en el concejo. Esta misma semana, el político y su mujer, Ludia Bedman, compartieron varias fotografías con sus tres hijos en la playa de San Antolín, en el pueblo de Naves.

"Lo tengo todo. Estoy en la orilla. Ya sabéis que yo, siendo del Mediterráneo, aquí en el norte no me mojo ni los pies. Ellos, en cambio, no necesitan más. Saltan las olas, se ríen, Hernán ya quiere meterse al agua con ropa incluida y Santi va detrás de ellos. El día está gris. Llueve. No hace ese tiempo que todos imaginan para ir a la playa. No siempre hace falta que todo sea perfecto para sentir que no falta nada. Lo tengo todo", escribió Lidia Bedman en sus redes sociales, junto a varias imágenes del presidente de Vox en la arena de San Antolín.

Por su parte, Abascal compartió con sus seguidores una fotografía en la misma playa con su hijo pequeño Hernán, de tan solo 2 años, en cuello y el mensaje: "Recuperando el tiempo robado a la familia".

Casa alquilada en Benia de Onís

Sin embargo, la familia Abascal Bedman no se encuentra alojada en Llanes, sino en Benia de Onís, que ha alquilado una casa. Es bien conocida la pasión del líder de Vox por Asturias. Siempre que puede visita el Principado y no hay año que falte al santuario de Covadonga. Precisamente, Benia de Onís, un pequeño pueblo de interior de poco más de 200 habitantes, se encuentra a menos de veinte minutos del Real Sitio.