El sonado crimen en Llanes del concejal Ardines llegará a la pequeña pantalla: ya están rodando una serie con el actor Javier Gutiérrez como protagonista

El sonado crimen del concejal de Llanes Javier Ardines llegará a la pequeña pantalla en forma de serie. La producción, bajo los mandos de SkyShowtime, constará de seis episodios y ya ha comenzado a rodarse. "Muerte en Llanes", como así se llamará la miniserie, está protagonizada por el luanquín Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya. En el reparto también están María Vázquez, Isak Férriz, Urko Olazábal, Ana Wagener, Natalia Verbeke, Jorge Bosch, Irene Anula y Miren Gaztañaga.

La ficción parte del crimen ocurrido el 16 de agosto de 2018, cuando Javier Ardines apareció muerto a unos cien metros de su casa. El caso saltó rápidamente a los medios de comunicación y abrió una investigación de la Guardia Civil en la que comenzaron a aparecer rivalidades políticas, oposiciones amañadas y enemistades personales.

La investigación dio después un giro inesperado con nuevos indicios que apuntaron hacia un triángulo pasional. El autor intelectual del crimen fue el electricista vizcaíno Pedro Luis Nieva, que encargó a unos sicarios dar una paliza al concejal de IU del Ayuntamiento de Llanes, tras descubrir la relación que el concejal (marido de la prima de su mujer) mantenía con su esposa Katia.

Los cuatro acusados de matar a Ardines (Pedro Luis Nieva Abáigar, Djilali Benatia, Maamar Kelii y Jesús Muguruza) fueron condenados a más de 20 años de cárcel, tras ser declarados culpables por unanimidad por un jurado popular en un juicio que duró 18 sesiones.

Ese cambio de rumbo en las investigaciones será una de las claves narrativas de la serie, que adapta el podcast "Las dos muertes de Javier Ardines" y pone el foco en el trabajo policial que permitió reconstruir lo ocurrido. La serie está dirigida por Gerardo Olivares y creada y escrita por Jesús Mesas Silva.

Un caso "muy impactante"

Kai Finke, Chief Content Officer de SkyShowtime, define "Muerte en Llanes" como un thriller inspirado en un caso “muy impactante” y destaca el cuidado con el que el equipo creativo está transformando una investigación compleja en drama televisivo. Para la plataforma, el proyecto encaja con su apuesta por historias locales reconocibles y con identidad propia.

Gerardo Olivares también subraya la responsabilidad de trasladar esta historia a la pantalla. El director explica que la intención es que la serie respire la verdad del proceso policial y se sienta “cercana, contenida y honesta”, permitiendo al espectador entrar en una investigación llena de matices.