Aparecen cientos de peces muertos en la desembocadura del río Bedón, en la playa de San Antolín, en Llanes

Cientos de peces han aparecido muertos en el tramo final del río Bedón, en la playa de San Antolín, en Naves de Llanes. Las autoridades no han hallado indicios de vertidos y sospechan que las muertes se deben al agotamiento del oxígeno en el agua, ya que el río ha quedado embalsado y no desagua al mar. El Ayuntamiento de Llanes solicitó ya hace varios días permiso a la Demarcación de Costas para abrir un canal que permita que el río desagüe al mar, pero la autorización sigue sin llegar y cada día aparecen más animales muertos. El olor en la zona, situada a escasos metros del área de baños, es nauseabundo.

Los primeros cadáveres aparecieron hace ya unos diez días. Las autoridades municipales informaron entonces de la situación a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), a la Demarcación de Costas, al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y al Gobierno del Principado. "De acuerdo a nuestras competencias, estamos limpiando la zona y a medida que aparecen peces muertos los retiramos. Estamos a expensas de que Costas y Medio Ambiente nos den la autorización y las pautas para abrir la desembocadura", apuntó la concejala de Playas, Priscila Alonso.

Barrera natural

Este periódico intentó sin éxito obtener información de la Demarcación de Costas. La Confederación sí indicó que inspeccionó hace días la desembocadura del Bedón. "En este punto, las aguas del río permanecen embalsadas debido al cierre de la desembocadura por la acumulación de arena y cantos rodados como consecuencia de temporales marítimos. En la actualidad, el único intercambio de agua con el mar se produce mediante filtración a través de esta barrera natural", apuntaron fuentes de la CHC.

"La zona afectada se encuentra íntegramente dentro del dominio público marítimo-terrestre; es decir, fuera del ámbito competencial de la CHC, cuya misión principal es proteger el agua dulce y la superficie por la que discurre (el dominio público hidráulico). No obstante, se inspeccionó el cauce aguas arriba con el fin de determinar si la mortandad pudiera estar relacionada con algún vertido", añadió la Confederación.

No hay vertidos

No se hallaron vertidos y ninguna de las explotaciones agrarias de la zona están realizando vertidos directos de purines al dominio público hidráulico. "La explotación ganadera más próxima a la desembocadura fue objeto de comprobación, sin que se apreciaran indicios de vertidos o incidencias que pudieran relacionarse con los hechos observados", señaló la CHC.

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"Finalmente, se contactó con los agentes medioambientales del Principado de Asturias para ofrecer la colaboración en la investigación de los hechos. El 15 de julio se volvió a recorrer el río aguas arriba, y no se avistó ningún vertido. Había peces muertos en esa zona estancada de la ría", concluyó la CHC.