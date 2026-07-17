Arriondas celebra la fiesta del Carmen

Arriondas celebró este jueves el día grande de las fiestas del Carmen. Los actos comenzaron al mediodía, con misa en la capilla del Carmen y procesión, a la que siguió una sesión vermú con la Banda Gaites "Conceyu Parres". Por la tarde, la Casa municipal de Cultura fue sede de un festival de la canción asturiana, con Jorge Tuya Rivas, Laudelina Hortal González y Avelino Fernández Corte, acompañados a la gaita por Francisco Álvarez González. Actuó también el monologuista Pin de la Cotolla, en un acto que presentó Fernando Valle Roso.

Las celebraciones incluyeron también el denominado "Jueves Indiano", organizado por el comercio local, que volverá a repetirse el día 23. Este viernes, en la plaza García Dory se celebrará "Los viernes d'espicha", organizados por Andecha Sidrera de Parres, y habrá verbena en el parque de La Llera, con la orquesta "Nueva Fuerza" y Dj Andrés. El sábado será en Parres Sound, a partir de las 23:30 horas, en el parque de La Llera, con cuatro Djs, y el domingo, el XXI Certamen de pintura "Villa de Arriondas".