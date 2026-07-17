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El bulo sobre el supuesto veraneo de Tom Cruise en Asturias

El hecho de que el aclamado director Alejandro González Iñárritu, con el que ha compartido película el actor, haya comprado un chalet en un pueblo del concejo de Llanes disparó los rumores en las últimas horas

Tom Cruise poses for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' at the 78th international film festival, Cannes, southern France, Wednesday, May 14, 2025. (Photo by Lewis Joly/Invision/AP). 051325131667

Tom Cruise poses for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Mission: Impossible - The Final Reckoning' at the 78th international film festival, Cannes, southern France, Wednesday, May 14, 2025. (Photo by Lewis Joly/Invision/AP). 051325131667

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R. D.

No habrá veraneo de Tom Cruise en Asturias. El menos en el horizonte más cercano. En las últimas horas varios medios digitales afirmaron que el aclamado actor americano veranería este año en la casa del conocido director Alejandro González Iñárritu pero fuentes cercanas al cineasta han negado esta información en conversación con este periódico.

A raíz de un viaje realizado al norte de España Iñárritud, ganador de cinco premios Oscar, se quedó completamente enamorado de Asturias. Tanto que terminó comprando una gran finca con chalet en un pueblo ubicado en el concejo de Llanes. La vivienda del cineasta se encuentra actualmente en plena reforma. El director, que está grabando en estos momentos una nueva comedia dramática con Cruise titulada "Digger", tendrá lista su vivienda en unos meses.

Iñárritu y Cruise mantienen desde hace años una gran amistad tras haber trabajado juntos en varios largometrajes. El flechazo de Alejandro González Iñárritu y su mujer, María Eladia Hagerman, con el Principado nació en 2019, a raíz de un viaje. Desde aquella ocasión quedó unido a Llanes. Incluso en 2025 fue recibido por varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes.

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Cinco premios Óscar

Alejandro González Iñárritu ganó en 2014 sus tres primeros premios Óscar, los de mejor película, mejor director y mejor guion original por "Birdman". Al año siguiente volvió a ser premiado por la Academia de Hollywood como mejor director por el filme "The Revenant". Finalmente, en 2017 ganó su quinto Óscar, en este caso por sus logros especiales, por su instalación de realidad virtual "Carne y arena". Era la primera vez que se entregaba un Óscar de este tipo desde 1995.

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