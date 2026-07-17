Colunga abre un nuevo aparcamiento que "resuelve la falta de plazas del verano", según el Alcalde

El Ayuntamiento de Colunga ha puesto en marcha un nuevo aparcamiento en la avenida de la Playa, la última actuación de este tipo prevista este año en el concejo y con la que se da respuesta definitiva al problema de falta de plazas que se planteó a comienzos del verano. El Ayuntamiento no descarta habilitar además el terreno colindante si se detecta que la demanda de plazas lo requiere.

El alcalde, José Ángel Toyos (Foro), ha explicado que este verano el concejo se quedó sin buena parte de los aparcamientos utilizados en años anteriores debido a las obras de construcción de vivienda tanto pública como privada, lo que obligó al equipo de gobierno a buscar alternativas.

"Céntrico y amplio"

El regidor forista ha señalado que es "el último aparcamiento que ponemos este año en funcionamiento en Colunga" y ha destacado que se trata de un aparcamiento "céntrico y amplio" con el que se da respuesta "al problema de aparcamiento que a primeros de verano se nos planteó".

Toyos ha añadido que esta nueva instalación, sumada al aparcamiento del cuartel y a la reorganización de la avenida del Sueve, permite dar solución "a los problemas de aparcamiento generados para el verano en Colunga".

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Con esta última incorporación, el Ayuntamiento de Colunga da por cerrado el refuerzo de plazas de aparcamiento previsto para este año, reforzando así su "compromiso con una gestión que atiende de forma directa las necesidades planteadas por los vecinos durante la temporada estival".