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Las fiestas del Carmen hermanan un año más a Cantabria y Asturias

Los vecinos de Bustio y Unquera compartieron un fin de semana de celebración con guisos tradicionales, música y procesiones

Fiesta del Carmen en Bustio (Ribadedeva)

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Fiesta del Carmen en Bustio (Ribadedeva) / Cedida

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Bustio (Ribadedeva)

Asturias y Cantabria volvieron a hermanarse este jueves con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, que se celebraron en las localidades de Bustio y Unquera.

Las celebraciones habían comenzado ya el miércoles, con la elaboración del sorropotún (guiso marinero tradicional con bonito con patatas, cebolla, pimiento y tomate) con la ayuda de los vecinos y con música de gaita. Después de repartió el sorropotún y hubo cena amenizada por "Chocolate Sexy" ya fiesta con "Discoteca Puzzle".

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Los actos del jueves comenzaron con misas de comuniones y siguieron con la salida del ramu a la capilla y misa solemne seguida de procesión acompañada del ramu. Ya por la noche, actuaron los grupos "Salados" y "Cañón" y un Dj.

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