La gira del bonito del norte de Alimerka llega este sábado a El Prestín

El aparcamiento del supermercado Alimerka de El Prestín (Parres) acogerá este sábado, día 18, una nueva parada de la gira del bonito del norte de Alimerka, una de las principales acciones de la campaña de verano "Bonito por fuera, brutal por dentro", con la que la compañía recorre durante los meses de julio y agosto distintas localidades de Asturias y Castilla y León para poner en valor uno de los productos más representativos de la temporada.

La protagonista de la jornada será la food truck de la campaña, un espacio itinerante que durante las próximas semanas acercará a vecinos y visitantes la calidad, el origen y la tradición del bonito del norte a través de experiencias gastronómicas y contenidos divulgativos. Tras su paso por El Prestín, la gira continuará hasta el 14 de agosto con paradas en Salinas, Tapia de Casariego, Luarca, Colunga, Llanes, Villaviciosa y Ribadesella.

Degustación gratuita de tataki

Entre las 12.00 y las 14.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de tataki de bonito del norte, maridada con Cuestarriba, un vino blanco D.O. Rueda elaborado con uva verdejo e incorporado recientemente a la selección exclusiva de vinos de Alimerka.

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El supermercado de Alimerka en El Prestín. / Cedida

Con esta iniciativa, Alimerka acerca a sus clientes la cultura gastronómica vinculada al bonito del norte y refuerza su compromiso con la promoción de productos frescos, de proximidad y de origen controlado.