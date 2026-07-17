Poo (Llanes) acoge este fin de semana el Campeonato de Asturias de bolo palma de cuarta categoría
La bolera poíca reúne a catorce aspirantes al título regional
LNE
La bolera de Poo (Llanes) acogerá este fin de semana el Campeonato de Asturias de bolo palma de cuarta categoría, una cita que reunirá a catorce jugadores pertenecientes a siete peñas del Principado. La competición, organizada por la Peña Bolística La Mazuga bajo la supervisión de la Federación Asturiana de Bolos, comenzará el sábado por la tarde con las tiradas clasificatorias. El domingo, desde las 9.30 horas, los jugadores volverán a la bolera para disputar una nueva ronda en orden inverso a la clasificación obtenida en la jornada anterior. Por la tarde, a partir de las 15.30 horas, se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final que proclamará al nuevo campeón de Asturias de la categoría.
La Peña Bolística La Mazuga, organizadora del campeonato, contará con cuatro representantes en una competición en la que también participarán jugadores de Cue, La Cortina, Miguel Purón, Pancar, Nuestra Señora del Carmen y Colombres. La igualdad entre los aspirantes hace prever un campeonato muy abierto y de difícil pronóstico.
La bolera de Poo volverá a convertirse durante el fin de semana en el centro del bolo palma asturiano, con un campeonato que promete emoción e igualdad desde las primeras tiradas hasta la final del domingo.
Los jugadores participantes son: Javi Huertas (Cue), Carlos Gil (La Cortina), Pedro Pidal Otero (Cue), Rubén Noriega Valdés (Cue), Manuel Llorente Junco (La Mazuga), Raúl Rodríguez García (Miguel Purón), Vicente Rodríguez Marigómez (La Mazuga), Eusebio Tamés (Miguel Purón), Manuel A. Sánchez Haces (Pancar), Manuel Abascal (Nuestra Señora del Carmen), Pablo Fernández Husillos (La Mazuga), Francisco Ramón Rivero (Colombres), David Peral Balmori (La Mazuga), Álvaro García Noriega (Nuestra Señora del Carmen). El arbitro será Ulpiano Collado Vidal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias insta a la población asturiana a no ducharse y a cerrar puertas y ventanas mientras dure la tormenta
- Mañana caerá el gran chaparrón del verano: a partir de las dos de la tarde toda Asturias estará en alerta por fuertes chubascos y tormentas con granizo
- Cae la mundial en Asturias: una espectacular tormenta barre de punta a punta la región con lluvias muy fuertes, 1.200 rayos en una hora y truenos que parecieron explosiones
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- La carrera que bate récord en la Universidad de Oviedo y desbanca a Medicina: las primeras notas de corte y listas de admitidos
- ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, obligadas a parar producción durante más de dos horas por una caída inesperada de generación eléctrica