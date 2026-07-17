Poo (Llanes) acoge este fin de semana el Campeonato de Asturias de bolo palma de cuarta categoría

La bolera de Poo (Llanes) acogerá este fin de semana el Campeonato de Asturias de bolo palma de cuarta categoría, una cita que reunirá a catorce jugadores pertenecientes a siete peñas del Principado. La competición, organizada por la Peña Bolística La Mazuga bajo la supervisión de la Federación Asturiana de Bolos, comenzará el sábado por la tarde con las tiradas clasificatorias. El domingo, desde las 9.30 horas, los jugadores volverán a la bolera para disputar una nueva ronda en orden inverso a la clasificación obtenida en la jornada anterior. Por la tarde, a partir de las 15.30 horas, se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final que proclamará al nuevo campeón de Asturias de la categoría.

La Peña Bolística La Mazuga, organizadora del campeonato, contará con cuatro representantes en una competición en la que también participarán jugadores de Cue, La Cortina, Miguel Purón, Pancar, Nuestra Señora del Carmen y Colombres. La igualdad entre los aspirantes hace prever un campeonato muy abierto y de difícil pronóstico.

Cartel del campeonato. / LNE

La bolera de Poo volverá a convertirse durante el fin de semana en el centro del bolo palma asturiano, con un campeonato que promete emoción e igualdad desde las primeras tiradas hasta la final del domingo.

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Los jugadores participantes son: Javi Huertas (Cue), Carlos Gil (La Cortina), Pedro Pidal Otero (Cue), Rubén Noriega Valdés (Cue), Manuel Llorente Junco (La Mazuga), Raúl Rodríguez García (Miguel Purón), Vicente Rodríguez Marigómez (La Mazuga), Eusebio Tamés (Miguel Purón), Manuel A. Sánchez Haces (Pancar), Manuel Abascal (Nuestra Señora del Carmen), Pablo Fernández Husillos (La Mazuga), Francisco Ramón Rivero (Colombres), David Peral Balmori (La Mazuga), Álvaro García Noriega (Nuestra Señora del Carmen). El arbitro será Ulpiano Collado Vidal.