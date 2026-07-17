La Portilla, en Llanes, celebra las fiestas del Santo Cristo del Camino con música y actividades lúdicas y religiosas
El programa festivo combinó tradición y diversión para los asistentes
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Los vecinos de La Portilla (La Portiella) en el concejo de Llanes, celebraron este jueves por todo lo alto las fiestas del Santo Cristo del Camino. Unos pasacalles con gaiteros recorrieron por la mañana el pueblo para anunciar el inicio de las celebraciones, que continuaron con la salida de los ramos y la misa solemne en la capilla. A continuación hubo bailes regionales y sesión vermú.
Tras la tradicional comida campestre en la Vega de la Portilla hubo bingo musical e hinchables para los más pequeños. Por la tarde actuó el grupo "Cum Laude" y hubo una nueva sesión de bailes regionales, así como parrillada, romería y verbena, amenizadas por "La Resistencia" y ASM Dj.
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