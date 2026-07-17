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El pueblo asturiano de menos de cien habitantes en el que se refugia el cineasta Alejandro González Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar: está reformando una casa y este verano podría venir con Tom Cruise

El famoso guionista, que está ahora rodando una película con el intérprete estadounidense, quedó enamorado de la región a raíz de un viaje que hizo en 2019 junto a su esposa

Alejandro González Iñárritu en primer plano y de fondo Llanes, con la playa de Poo

Alejandro González Iñárritu en primer plano y de fondo Llanes, con la playa de Poo / LNE

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Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Hasta los cineastas más aclamados del mundo se fijan en Asturias y compran casa. Es el caso del mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar, que a raíz de un viaje al norte de España, se quedó completamente enamorado de la región. Tanto que terminó comprando una gran finca con chalet en un pueblo de menos de cien habitantes, ubicado en el concejo de Llanes. La vivienda está en plena reforma.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, Iñárritu está en estos momentos grabando una nueva película, una comedia dramática titulada "Digger", y en quince días viajará hasta Asturias para disfrutar de unas pequeñas vacaciones en Llanes, el lugar en el mundo en el que ha encontrado la paz. Según apuntan diversos medios, el laureado cineasta, guionista, productor, locutor y compositor llegará a la región acompañado del famoso actor Tom Cruise, que es precisamente el protagonista de su film "Digger", cuyo estreno está previsto para próximo mes de octubre.

Una larga amistad

Iñárritu y Cruise mantienen desde hace años una gran amistad, de ahí que el mexicano quiera ahora enseñarle al protagonista de "Misión imposible" y "Top Gun" la belleza de su pequeño paraíso en Asturias. El pueblo de su futura casa es un precioso balcón verde con vistas a los Picos de Europa, ubicado a veinte minutos del centro de Llanes y a diez de sus paradisiacas playas.

Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise

Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise en una imagen de archivo. / Agencias

El flechazo de Alejandro González Iñárritu y su mujer, María Eladia Hagerman, con el Principado nació en 2019, a raíz de un viaje. Desde aquella ocasión quedó unido a Llanes. Incluso en 2025 fue recibido por varios miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes.

Noticias relacionadas y más

Cinco premios Óscar

Alejandro González Iñárritu ganó en 2014 sus tres primeros premios Óscar, los de mejor película, mejor director y mejor guion original por "Birdman". Al año siguiente volvió a ser premiado por la Academia de Hollywood como mejor director por el filme "The Revenant". Finalmente, en 2017 ganó su quinto Óscar, en este caso por sus logros especiales, por su instalación de realidad virtual "Carne y arena". Era la primera vez que se entregaba un Óscar de este tipo desde 1995.

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