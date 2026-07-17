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Ribadesella se convierte este sábado en la capital quesera de Asturias

Doce elaboradores artesanos presentarán sus productos, incluyendo variedades con Denominación de Origen Protegida

La Feria del queso de Ribadesella en una imagen de archivo.

La Feria del queso de Ribadesella en una imagen de archivo. / A. R.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Ribadesella volverá a ser por un día, un año más, la capital quesera de Asturias. La Plaza Nueva de la villa acogerá este sábado 18 la XXII Feria del Queso, organizada por la Asociación de Queseros Artesanos y el Ayuntamiento de Ribadesella.

Una docena de elaboradores, llegados de distintos puntos de la región, pondrán a la venta distintas variedades de queso elaborado artesanalmente en el Principado de Asturias. El horario de apertura de los puestos es de 10.00 a 15.00 horas, y de 17.00 a 21.00 horas.

Quesos de autor

Estarán representadas variedades queseras con Denominación de Origen Protegida como Gamonéu, Cabrales, Casín o Afuega´l Pitu, además de otros quesos de autor asturianos de producción artesanal.

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Todas las queserías presentes están muy ligadas al territorio y podrán a la venta sus productos en la Plaza Nueva de Ribadesella. La feria de Ribadesella cuenta siempre con una buena acogida de público amante de los quesos.

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