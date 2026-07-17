Ribadesella inaugurará en agosto la senda cultural Manuel Fernández Juncos

El ilustre riosellano Manuel Fernández Juncos dará nombre a la nueva senda cultural de Ribadesella, que se inaugurará el próximo 2 de agosto con un recorrido de 11,6 kilómetros. El grupo de trabajo que colabora para realzar la importancia de este escritor, periodista y político riosellano, que tuvo un papel destacado en la historia de Puerto Rico, impulsa esta iniciativa que se estrenará con una visita guiada el primer domingo de agosto.

La inscripción es gratuita y se puede realizar en la Oficina de Turismo de Ribadesella, presencial o telefónicamente. Se partirá de Cueves a las 09.30 horas, y se realizará un recorrido guiado que pasará por lugares como Tresmonte, localidad de nacimiento de Fernández Juncos; el mirador Alto de Moru o la iglesia de San Salvador de Moru, entre otros. Las inscripciones podrán realizarse entre el 20 de este mes y el 31 de agosto.

Grupo de trabajo

La iniciativa parte del grupo de trabajo creado hace dos años para homenajear la figura del riosellano Manuel Fernández Juncos, nacido en Tresmonte (Ribadesella) en 1846, y que desarrolló una labor intelectual y social de gran relevancia en la historia de Puerto Rico.

Un tramo de la senda cultural Manuel Fernández Juncos. / A. R.

El pasado mes de septiembre se realizaron los primeros actos de homenaje que culminaron con la colocación de un busto en la calle riosellana que lleva su nombre. El Ayuntamiento de Ribadesella, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico y las asociaciones Amigos de Ribadesella, Sociedad Etnográfica de Ribadesella, Tertulia El Garabato y la Asociación Cultural Iglesia de Moru continúan colaborando para mantener vivo el recuerdo de Fernández Juncos.

Paneles explicativos

La ruta cuenta con paneles explicativos en la localidad de Cueves y en el entorno de la escuela de Moru, donde estudió el escritor en sus primeros años de vida. Y el cartel informativo incluye un código QR que conduce a la explicación de la senda.

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Cartel de la inaugiración. / A. R.

Desde la organización se recomienda llevar agua suficiente para el recorrido, comida, gorra, ropa y calzado cómodo, y protección para el sol. Esta actividad es el preludio de un denso programa de actos que se desarrollarán en 2029, en Ribadesella y San Juan de Puerto Rico, con motivo del centenario del fallecimiento de Fernández Juncos.