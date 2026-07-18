Arrancan las obras de mejora del acceso al núcleo rural de Teleña, en Cangas de Onís
La actuación supone una inversión de 45.000 euros
Comenzaron las obras de corrección del hundimiento en el camino de acceso al pueblo de Teleña, en término municipal de Cangas de Onís, actuación adjudicada por 45.500 euros que permitirá mejorar la seguridad, la estabilidad y la comodidad de una vía fundamental para vecinos y visitantes.
"Esta intervención forma parte de nuestro compromiso con la mejora de las infraestructuras rurales y con la calidad de vida de quienes viven en nuestros pueblos. Además, la obra está siendo ejecutada por una empresa local, contribuyendo también a generar actividad económica y empleo en nuestro concejo", aseguró el regidor José Manuel González Castro.
"Seguimos trabajando para construir infraestructuras más seguras, modernas y duraderas, contribuyendo al desarrollo y bienestar de nuestro entorno", añadió el alcalde de Cangas de Onís.
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