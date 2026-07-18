La burocracia retrasa la solución a la muerte masiva de peces en San Antolín

Siguen apareciendo peces muertos en la desembocadura del río Bedón, en la playa de San Antolín, en Naves de Llanes. Y van más de diez días. Los cadáveres se cuentan por decenas, pese a que el Ayuntamiento de Llanes los retira a diario. La zona se está convirtiendo en un potencial foco de contaminación e infecciones. El olor es nauseabundo.

Mientras tanto, el permiso solicitado por el Ayuntamiento de Llanes a la Demarcación de Costas para abrir un canal por el que pueda desaguar al mar el río Bedón sigue sin llegar. El laberinto burocrático parece interminable, ya que desde hace más de una semana están avisadas todas las administraciones implicadas, locales, autonómicas y estatales. Pero no hay avances.

El primer aviso, el día 6

El Ayuntamiento recibió el aviso de que había peces muertos en San Antolín el pasado día 6. La causa, que el río está embalsado por una barrera formada por arena y cantos rodados, y no desagua en el mar, lo que provoca que se agote el oxígeno y, en consecuencia, la muerte de los peces.

Peces muertos en la playa de San Antolín, en Naves de Llanes. / Ramón Díaz

Las autoridades llaniscas aseguran que avisaron "desde el primer momento" a la Demarcación de Costas, a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, al Gobierno del Principado y al Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

No hay vertidos

La Confederación, tras comprobar que la zona afectada no era de su competencia, sino de la Demarcación de Costas, inspeccionó aguas arriba por si había algún vertido. No lo hay. Además, la Confederación contactó con los agentes medioambientales del Principado para ofrecer la colaboración en la investigación de los hechos.

Costas, mientras tanto, solicitó informe al Gobierno del Principado, ya que el área afectada es una zona de especial protección de Red Natura 2000. El Principado contestaba ayer. No detalló el contenido.

Situación repetida

No es la primera vez que el río Bedón queda embalsado en su desembocadura. De hecho, suele pasar todos los años, en especial cuando se registran tormentas fuertes. La diferencia es que hasta ahora siempre se actuó con urgencia, lo que evitaba la muerte masiva de peces.

Fuentes conocedoras del problema han alertado de que la situación generada en la playa de San Antolín está provocando, además de un foco de contaminación, un problema de salud pública, ya que el área afectada se sitúa en una zona de baños y de paso de bañistas (justo bajo unas escaleras de acceso a la playa). "Es una emergencia".

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De ahí que hayan aconsejado a las autoridades locales que no aguarden más y que abran un canal con una pala y así "facilitar la dinámica mareal entre bocal y playa, recuperando la regeneración de aguas, propiciando el mantenimiento de salud pública y la recuperación de ese espacio de la playa de San Antolín para el uso público.