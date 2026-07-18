Los cadetes de Los Rápidos, medalla de bronce en K-4 500 en el Nacional de Jóvenes Promesas
Los palistas cadetes Rafael Dossena Camia, David Peruyero Blanco, Alexandru Dumitrache Molina e Iker Fernández Villaverde, del Club Los Rápidos-Jaire Aventura, de Arriondas, cosecharon la medalla de bronce, en la modalidad de K-4 y sobre la distancia de 500 metros, en el LVII Campeonato de España de Jóvenes Promesas del sprint, prueba dilucidada el pasado fin de semana en aguas pontevedresas de Pontillón de Castro (Galicia). La medalla de oro fue para el barco del Club Piragüismo Portonovo y la de plata para los representantes del Club Marítimo de Mahón.
Asimismo, en cuanto a palistas asturianos, hubo medalla de oro en ese Nacional de Jóvenes Promesas para Mateo Dopazo Rodríguez y Adrián García Camiña (Náutico Ensidesa), en hombre cadete K-2 500 metros; presea de plata para Salomé Llorían González (La Ribera-Oviedo Kayak), en mujer cadete B K-1 500 metros; plata también para Lucas Sánchez Feito (Sociedad Deportiva Gauzón), en hombre cadete K-1 500 metros; y medalla de bronce para Martina Méndez Muñiz (Los Gorilas de Candás), en mujer cadete A K-1 500 metros.
Tras la suma de los puntos de todas las pruebas el club ganador del Campeonato de España de Jóvenes Promesas de sprint, en categoría cadete, ha sido el gallego Club de Mar Ría de Aldán Gandón SA que ha conseguido un total de 498 puntos por los 383 puntos de la madrileña Escuela Piragüismo de Aranjuez y los 279 puntos del balear Real Club Nautic Port de Pollença, que han logrado la segunda y tercera posición, respectivamente. Se disputaron 107 regatas durante el fin de semana en el que la única distancia del programa era la de 500 metros.
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