Cangas de Onís se suma a la fiebre de La Roja: habrá pantalla gigante
La jornada se completará con sesión musical amenizada por el DJ Cuco
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El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside José Manuel González Castro, instalará una pantalla gigante, además de 600 sillas, en la céntrica plaza Camila Beceña, al lado de la Casa Consistorial, para seguir este domingo, a partir de las siete y media de la tarde, los prolegómenos –con sesión musical amenizada por el DJ Cuco– y la final del Mundial de futbol entre las selecciones nacionales de España y Argentina.
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