La Confederación actualiza los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), en colaboración con las autoridades de Protección Civil y en coordinación con el cuarto ciclo (2028-2033) de la planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y la parte española del Cantábrico Oriental, ha llevado a cabo la revisión de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación correspondientes al segundo ciclo (2015-2021) de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Este procedimiento fue sometido al preceptivo trámite de consulta pública. Una vez finalizado dicho trámite, los Comités de Autoridades Competentes de ambas demarcaciones informaron favorablemente los respectivos mapas y propusieron continuar su tramitación mediante su remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación correspondientes a la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y a la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado –en los que se integran los elaborados por la administración competente en materia de costas para las inundaciones causadas por las aguas costeras y de transición– ya pueden consultarse en el visor cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico O.A., denominado visor SIG CH Cantábrico.

El visor muestra los mapas de zonas inundables de los tramos para los que se dispone de esta información: en rojo, las zonas de alta probabilidad de inundación (periodo de retorno. T=10 años) en la que la probabilidad de ocurrencia de inundación en un año cualquiera es del 10 %; en naranja, las zonas de probabilidad media de inundación (periodo de retorno. T=100 años) en la que la probabilidad de ocurrencia de inundación en un año cualquiera es del 1 %; y en azul, las zonas de baja probabilidad de inundación (periodo de retorno.T=500 años) en la que la probabilidad de ocurrencia de inundación en un año cualquiera del 0,2 %.

Noticias relacionadas

La revisión y actualización de estos mapas constituye una herramienta fundamental para la prevención y gestión del riesgo de inundación. Su elaboración y difusión contribuyen a mejorar el conocimiento de las zonas potencialmente inundables, facilitan la planificación territorial y urbanística, apoyan la actuación de los servicios de Protección Civil y favorecen la adopción de medidas dirigidas a reducir los daños que pueden ocasionar las inundaciones.