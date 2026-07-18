El Llanes, único club asturiano premiado por la RFEF para asistir a la final del Mundial entre España y Argentina
Será el presidente del club, Pedro Álvarez, quien disfrute del premio
M. Rendueles
El Club Deportivo Llanes será el único representante del fútbol asturiano en la final del Mundial de la FIFA que enfrentará este domingo a España y Argentina en Nueva York. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este sábado el resultado del sorteo organizado entre clubes españoles para asistir al encuentro, en el que el conjunto llanisco ha resultado agraciado.
Será el presidente del club, Pedro Álvarez, quien disfrute del premio. El dirigente ya ha puesto rumbo a Madrid, desde donde viajará este domingo por la mañana a Nueva York para presenciar en directo la final del Mundial antes de regresar a España en un desplazamiento exprés de ida y vuelta.
El nombre del CD Llanes figura entre los 24 clubes premiados por la RFEF en un sorteo que permitirá a sus representantes asistir a uno de los mayores acontecimientos del fútbol mundial. Entre los equipos agraciados también aparecen entidades como el Rayo Majadahonda, Sestao River, SD Logroñés, Numancia, Tropezón o Palencia, entre otros.
- Panorama dantesco por la tromba de agua en una aldea de Cangas del Narcea: 'Se nos ha llevado el coche, un tractor grande fue arrastrado y dos ternerinos están muy mal
- Un rayo destroza la chimenea de un edificio de Oviedo y obliga a los bomberos a acordonar la acera por la caída de cascotes
- El gran espectáculo de drones de Gijón se queda sin una de sus grandes novedades
- Santiago Abascal, líder de Vox, llega en yate a uno de los puertos más turísticos de Asturias
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Tromba de agua en Llamera (Cangas del Narcea)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser de mano que garantiza los mejores resultados: compacta, ligera, portátil, potente e ideal para reparaciones rápidas
- Los autores de la fiesta de drones regresan hoy a Gijón tras emocionar al mundo con el homenaje a Gaudí en la Sagrada Familia: 'Volver es una emoción