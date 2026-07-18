El Llanes, único club asturiano premiado por la RFEF para asistir a la final del Mundial entre España y Argentina

El Club Deportivo Llanes será el único representante del fútbol asturiano en la final del Mundial de la FIFA que enfrentará este domingo a España y Argentina en Nueva York. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este sábado el resultado del sorteo organizado entre clubes españoles para asistir al encuentro, en el que el conjunto llanisco ha resultado agraciado.

Será el presidente del club, Pedro Álvarez, quien disfrute del premio. El dirigente ya ha puesto rumbo a Madrid, desde donde viajará este domingo por la mañana a Nueva York para presenciar en directo la final del Mundial antes de regresar a España en un desplazamiento exprés de ida y vuelta.

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El nombre del CD Llanes figura entre los 24 clubes premiados por la RFEF en un sorteo que permitirá a sus representantes asistir a uno de los mayores acontecimientos del fútbol mundial. Entre los equipos agraciados también aparecen entidades como el Rayo Majadahonda, Sestao River, SD Logroñés, Numancia, Tropezón o Palencia, entre otros.