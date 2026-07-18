Malestar vecinal en los pueblos de Avalle y Degu, en términos municipales de Parres
Este año no se oficiará la misa solemne de la Reina de los Ángeles, el próximo 2 de agosto
"Tras casi un siglo de tradición, este año no habrá misa. Por primera vez, el equipo sacerdotal ha confirmado que no celebrará la misa de la Reina de los Ángeles el 2 de agosto.", señalan desde la comisión organizadora que se encargan de esos festejos en los núcleos rurales de Avalle y Degu, en términos municipales de Parres.
"El motivo que han trasladado es que tienen que atender misas dominicales en otras parroquias, ¿no somos nosotros una parroquia? Llevamos siéndolo más de noventa años. Comisiones de pueblos vecinos han sufrido el mismo menosprecio este año; es un comportamiento sistémico", explican
"Han sido años difíciles para nuestros pueblos. Hemos visto cómo muchos vecinos nos han dejado y cómo otros, entre los que nos incluimos, hacemos nuestra vida lejos de ellos. Para nosotros, La Reina, además de nuestra fiesta, es un momento de reencuentro", insisten desde la citada comisión de festejos.
"Esta decisión no es aceptable. Nos negamos a ser quienes se limitan a trasladar las disculpas de quienes no las dan. Buscaremos la solución que los párrocos de la zona no han encontrado. Si la tradición muere, que no sea porque no lo hayamos intentado", sentencian, a la espera de que se retome la situación y pueda resolverse ese problema cara al próximo 2 de agosto.
Hace escasas fechas, a finales del pasado mes de junio, ocurrió algo similar con motivo de las fiestas de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís), aunque en esta ocasión los miembros de la comisión que las organiza consiguieron solucionar el dilema con la asistencia de otro sacerdote -no de la propia parroquia- que predicó la misa solemne, cantada por el coro parroquial, en la iglesia del ex benedictino Monasterio de San Pedro de Villanueva.
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