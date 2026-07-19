Abéu (Ribadesella) celebra su 66ª Fiesta del Pez con pesca, juegos, bonitada a la plancha y verbena

La Fiesta del Pez de Abéu alcanzó este sábado su 66.ª edición, y repartió premios para los mejores pescadores. Por la mañana hubo pesca en el pedral. Por la tarde y por noche, las actividades pasaron a la plazuela de la iglesia, donde hubo juegos infantiles y cena: bonitada a la plancha y postres caseros. Y como colofón, verbena con el Dúo Samba.