Abéu (Ribadesella) celebra su 66ª Fiesta del Pez con pesca, juegos, bonitada a la plancha y verbena
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Abéu (Ribadesella)
La Fiesta del Pez de Abéu alcanzó este sábado su 66.ª edición, y repartió premios para los mejores pescadores. Por la mañana hubo pesca en el pedral. Por la tarde y por noche, las actividades pasaron a la plazuela de la iglesia, donde hubo juegos infantiles y cena: bonitada a la plancha y postres caseros. Y como colofón, verbena con el Dúo Samba.
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