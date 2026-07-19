Arriondas presume de puente: "De lo que había a esto, no hay comparación"

La villa de Arriondas ya presume de puente. Se construyó en diez meses, dos menos de los previstos, y sustituye al construido en 1939, demolido en septiembre del año pasado. Todos los vecinos consultados se han mostrado muy satisfechos por el resultado, y eso que algunos no las tenían todas consigo, visto cómo quedó otro puente, el también recién construido sobre el Piloña, al que achacan incontables defectos.

El puente Emilio Llamedo Olivera, que conecta la zona de El Portazgo, perteneciente al concejo de Cangas de Onís, con la capital parraguesa, se inauguró el viernes, y se caracteriza por unas aceras notablemente más anchas que las de su predecesor y por una cristalera en el suelo que permite observar el curso del agua sin obstáculos. Esta última característica, junto con la iluminación nocturna, fue uno de los atractivos más comentados por los usuarios.

"Agravio comparativo"

"De lo que había a esto, no hay comparación. Antes no había casi acera, si pasaba un camión o un autobús tenías que apartarte", explica Pablo Cocaña, natural de Arriondas y vecino de Lieres, mientras tomaba fotografías en el puente con su mujer, Marta Suárez, y su hija, Lucía. Manifestaba también su deseo de verlo "de noche", iluminado.

El nuevo puente de Arriondas. / Ramón Díaz

La rapidez de la obra, en comparación con otros proyectos, fue uno de los temas más citados. Felipe de Dios, de Meluerda (Ribadesella), señaló la diferencia con la obra del puente de la capital riosellana, que acumula años de retraso: habló de "agravio comparativo" y expresó una "envidia sana" por las mejoras en Arriondas. Reflexionó sobre la eficacia de las administraciones. "Esta obra es del Principado y la de Ribadesella del Ministerio (de Fomento). No sé si los de aquí funcionan mejor o si hubo más voluntad política en Arriondas", apuntó.

Una inversión "buena y rápida"

Para los vecinos, el balance es abrumadoramente favorable. Rafael Diez asistió a la inauguración el viernes y volvió el sábado para disfrutar del puente con más calma. "Hacía mucha falta ya. Da un servicio buenísimo para todo el mundo. Fue una inversión buena y rápida", afirmó. Se mostró cauto sobre el suelo acristalado: "Esperemos que no se rompa y no resbale. Seguro que los técnicos saben lo que hacen".

Víctor José González Fernández, vecino de Arriondas y usuario de silla de ruedas, encontró en las nuevas aceras una mejora sustancial respecto al puente anterior: "Mucho mejor ahora, con las aceras tan anchas". Su experiencia refleja el impacto de una obra que modifica de forma decisiva la movilidad de las personas con dificultades.

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"Falta un guiño a Les Piragües"

Francisco Carús, empleado de la gasolinera situada justo al lado del puente, auguró que su apertura se va a notar "mucho", porque los diez meses de obras provocaron a la empresa importantes pérdidas. "Perdimos mucho todo el invierno. Bajó la clientela", subrayó. El nuevo puente le gusta, y aunque subraya que no observa ningún defecto, sí echa algo en falta: "Un guiño a Les Piragües. Un detalle, porque un puente así podrías verlo en cualquier sitio... Por poner un pero, porque de otra manera quedó guapu", matizó.