Berbes (Ribadesella) celebra Santa Marina con la I Exposición Regional de Ponis

La localidad riosellana de Berbes afronta este fin de semana sus fiestas patronales de Santa Marina con un programa que, sin renunciar a los actos más arraigados, incorpora este año una apuesta novedosa: la celebración de la I Exposición Regional de Ponis, que tendrá lugar este domingo en la Finca La Cuerria.

La Asociación Vecinal y Cultural Mina de Berbes ha organizado un total de tres jornadas —viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio— que combinan los elementos festivos tradicionales con la intención de abrir el certamen a un público más amplio y dar visibilidad al sector ganadero de la comarca. La muestra equina constituye, precisamente, el principal aliciente de la edición de este año, al tratarse de una iniciativa inédita en el programa festivo.

Los actos arrancaron el viernes, con una degustación gratuita de sangría de sidra, posible gracias a la donación de sidra por parte de los llagareros de la localidad. La cata se complementó con una parrillada de chorizos criollos y una degustación de jamón de Teruel. La agrupación Bandina Los Muiles fue la encargada de amenizar la velada en sus compases iniciales, mientras que a partir de las 22:00 horas fue el Dj Moli quien tomó el relevo musical.

La jornada del sábado, considerada el día grande de la festividad, se articuló en torno a los actos religiosos y las tradiciones más asentadas. A las 12:00 horas hubo misa solemne en honor a Santa Marina, seguida de la procesión y la salida del ramu hacia el prau de la fiesta, un recorrido que contó con el acompañamiento de gaita y tambor. A las 13:00 horas se celebró la subasta del ramu, acto que dio paso a la sesión vermú.

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, los asistentes pudieron participar en una merienda popular para la que se requirió el correspondiente tique de colaboración. La jornada concluyó con una romería a cargo del músico Fernando Corujo.

Este domingo es la jornada que presenta una mayor diversificación de actividades, con dos escenarios diferenciados. La Finca La Cuerria acogerá entre las 08:00 y las 10:00 horas la entrada de los ejemplares participantes en la I Exposición Regional de Ponis. A las 11:00 horas se procederá a la inauguración oficial de la muestra, que se complementará con una exposición de utensilios ganaderos y la apertura de un mercado agroalimentario y artesano.

La mañana en la finca incluirá también las pruebas del tiro de llave, juego tradicional que comenzará a las 11:30 horas, y la actuación de las pandereteras "Les Ruxideres del Sueve" a las 12:00 horas, coincidiendo con la sesión vermú. La entrega de obsequios y diplomas a las ganaderías participantes está fijada para las 14:00 horas, mientras que la clausura de la exposición tendrá lugar a las 17:30 horas.

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Paralelamente, el prau de la fiesta acogerá la sesión vermú de las 13:00 horas y, a las 14:00 horas, la tradicional comida en el prau. La organización anima a los asistentes a acudir con su propia comida para compartir el almuerzo al aire libre.