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Bores vivió dos intensas jornadas en honor a Santa Catalina y la Virgen del Carmen

La localidad del concejo de Peñamellera Baja combinó actos religiosos con actividades festivas

Bores celebró las fiestas de Santa Catalina y el Carmen.

Bores celebró las fiestas de Santa Catalina y el Carmen. / Cedida

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Bores (Peñamellera Baja)

Bores volvió a vestirse de gala para honrar a Santa Catalina y el Carmen, y lo hizo con un programa que combinó el carácter religioso con el espíritu festivo. Durante dos jornadas, la localidad del concejo de Peñamellera Baja se convirtió en el epicentro de la alegría compartida.

El primer día de fiesta, dedicado a Santa Catalina, arrancó con la apertura del bar de la fiesta, punto neurálgico de encuentro para vecinos y visitantes. Poco después, el sonido alegre de la "Bandina de Gaitas Los Trasgos" recorrió las calles en un pasacalles. La misa solemne en honor a la titular de la festividad congregó a numerosos fieles, y a continuación la sesión vermut, amenizada también por las gaitas, puso el broche musical a la mañana.

Pero si hubo un momento de alta competición y camaradería, ese fue el vigésimo torneo de tute. La entrega de galardones, ya entrada la noche, sirvió de antesala para el plato fuerte de la jornada: la verbena. La orquesta "Grupo Cuarta Dimensión" y un Dj se subieron al escenario y animaron a los presentes hasta bien entrada la madrugada.

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La segunda jornada de celebraciones cambió de devoción pero no de intensidad. Bores honró a Nuestra Señora del Carmen. El pasacalles matinal de "Los Trasgos" volvió a llenar de color las calles, y la misa solemne reunió a una comitiva que homenajeó a la Virgen. El vermut posterior, de nuevo con gaitas, fue el preludio de uno de los momentos más esperados por el paladar: la paella popular. La sobremesa trajo la actuación del "Dúo Cuarta Dimensión", que puso el broche de oro a dos días de fiesta mayor.

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