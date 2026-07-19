La caravana del Bonito del Norte de Alimerka hace parada en El Prestín

El aparcamiento del supermercado Alimerka de El Prestín (Parres), inaugurado el pasado mes de junio, acogió esta mañana una etapa de la gira del Bonito del Norte de Alimerka, una de las principales iniciativas de la campaña de verano “Bonito por fuera, brutal por dentro”, con la que la compañía recorre durante los meses de julio y agosto distintas localidades de Asturias y Castilla y León para poner en valor uno de los productos más representativos de la temporada.

La protagonista de la jornada fue la food truck, un espacio itinerante que durante las próximas semanas recorrerá diferentes municipios asturianos para difundir la calidad, el origen y la tradición del Bonito del Norte a través de experiencias gastronómicas y contenidos divulgativos. Los asistentes disfrutaron de una degustación de tataki de Bonito del Norte, maridado con Cuestarriba, un vino blanco D.O. Rueda elaborado con uva verdejo e incorporado recientemente a la selección exclusiva de vinos de Alimerka. Además, el equipo de la caravana compartió información sobre la pesca sostenible de esta especie, sus propiedades nutricionales y distintas formas de prepararla en casa. Como recuerdo de la experiencia, los participantes recibieron un recetario con propuestas y consejos para incorporarla a su alimentación.

Instalaciones de Alimerka en El Prestín, con el foodtrack en primer término. / Alimerka

Tras su paso por El Prestín, la food truck visitará hasta el 14 de agosto Salinas, Tapia de Casariego, Luarca, Colunga, Llanes, Villaviciosa y Ribadesella.

La programación se completa con un autobús vintage y un espacio temático que recorrerán Oviedo, Avilés, Gijón, León y Valladolid, con catas, talleres de cocina, actividades infantiles y propuestas divulgativas en torno a la tradición pesquera del Cantábrico.

La campaña incluye también las degustaciones de tataki de Bonito del Norte celebradas durante la primera quincena de julio en los supermercados Alimerka de Grao, Cangas del Narcea, Luanco y La Bañeza, una iniciativa con la que la compañía ha acercado a sus clientes la calidad, el sabor y la versatilidad de este producto de temporada.

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