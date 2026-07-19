Gran éxito de público del Festival de jazz de Ribadesella

Un año más, el Festival del Jazz de Ribadesella, referente musical tanto en Asturias como a nivel nacional, volvió a convertirse en un éxito de público. Con el paso de los años, el evento se ha convertido en una cita obligatoria para muchas personas que les gusta disfrutar de la cultura y de la música en directo.

Este año, acudieron a la cita, el viernes 17, "The Good Men Swingtet" (septeto con pareja de baile), que interpretaron temas de la época dorada del swing, reviviendo la música de los años 30 y 40, con espcial atención a Benny Goodman, y el sábado 18, "The CUBintage", un proyecto inspirado en el jazz de la década de los años 50 y 60 en Cuba (Cuba + Vintage).