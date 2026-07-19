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La iglesia de Poo de Cabrales recupera el culto tras cinco años de obras de restauración

El Arzobispado de Oviedo, Jesús Sanz, oficia la misa con la que reabrió el templo

Reapertura al culto de la iglesia de Poo de Cabrales

Reapertura al culto de la iglesia de Poo de Cabrales

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Reapertura al culto de la iglesia de Poo de Cabrales / R. D. / Cedida

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Poo de Cabrales

La iglesia de Santa María Magdalena de Poo de Cabrales reabrió ayer al culto cinco años después de que comenzara su restauración. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, presidió la misa que supuso la reapertura oficial del templo y tuvo palabras cariñosas para el párroco local, Pedro Fernández, de quien destacó, además de su "virtud sacerdotal", que es "un cura muy ‘edificante’, porque por donde va pasando, edifica, rehabilita y restaura. Y las parroquias que atiende como párroco son verdaderamente primorosas", añadió. La restauración de la iglesia fue completa y abordó tanto los elementos estructurales como los ornamentales del templo.

Apoyos institucionales y privados

El proyecto de recuperación contó con una amplia red de apoyos institucionales y privados. El Arzobispado de Oviedo, el Ayuntamiento de Cabrales, la Fundación Airamana, la empresa Alsa y la Universidad San Pablo CEU figuran entre las entidades que colaboraron en la financiación y el desarrollo de los trabajos. A estos respaldos se sumaron donativos de feligreses y particulares, entre los que destaca un nutrido grupo de contribuyentes de Madrid.

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La restauración movilizó también trabajo voluntario: alumnos de la Universidad San Pablo CEU participaron durante cuatro años en el campo de trabajo "Patrimonio que da vida". Además, colaboraron inmigrantes residentes en la localidad y la familia Bárcena Martínez, que cedió el terreno en el que se levantó la nueva sacristía.

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