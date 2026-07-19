Iván Allende, alcalde de Piloña: "Una de las cosas de las que más orgulloso me siento tras once años en el cargo es de tener los pies en el suelo"

Iván Allende Toraño (PSOE) fue el alcalde más joven de Asturias cuando resultó elegido por primera vez, en 2015. Tenía entonces 26 años. Ahora, con 37, este licenciado en Matemáticas afronta el último tramo de su tercer mandato con mayoría absoluta: suma 10 de los 13 concejales de la Corporación tras haber logrado en 2023 más del 71 por ciento de los votos emitidos.

–¿Se presentará a la reelección?

–Estoy a disposición del partido y de la Agrupación Socialista de Piloña. Ya se abrieron los procesos para municipios de más de 20.000 habitantes y, cuando se abran para los de menos de 20.000, iniciaremos el de Piloña.

–¿Le gustaría presentarse?

–Creo que se ha hecho un buen trabajo. Dimos estabilidad al municipio en un contexto convulso y esa credibilidad y tranquilidad le vienen bien a Piloña. Tengo vocación, me gusta el día a día del Ayuntamiento y representar al municipio me llena. Compaginar lo personal, lo profesional y lo político es complicado, pero merece la pena dar continuidad a este proyecto.

–Con diez concejales de trece gobernar será muy cómodo. ¿Cómo es la relación con la oposición?

–Lo importante no es el respaldo, sino cómo se gestiona. Una de las cosas de las que más orgulloso me siento tras once años representando a Piloña y teniendo el honor de ser alcalde es de tener los pies en el suelo. Gobernamos con la puerta abierta, escuchando a vecinos, a las asociaciones y a la oposición. La relación es buena, de diálogo permanente.

–¿Y la relación con el Gobierno del Principado?

–Muy buena. Los ayuntamientos de nuestro tamaño, entre 5.000 y 10.000 habitantes, serían inviables sin el respaldo del Principado. Talleres de empleo, servicios sociales, buena parte de las inversiones y de las pequeñas obras… todo llega mediante convenios. Nuestra principal labor es atraer fondos de otras administraciones.

–Consiguió dejar la deuda municipal a cero. ¿Cómo es la situación económica del Ayuntamiento?

–La deuda llegó a estar en siete millones; en 2015 era de 3,5 y la dejamos a cero. Ahora solo tenemos una financiación puntual para el campo de fútbol de hierba artificial de Villamayor. Aquella deuda era inasumible porque impedía invertir. Recuperamos músculo económico y ahora ejecutamos proyectos con fondos propios.

–Piloña llegó a tener casi 20.000 habitantes hace un siglo. Ahora tiene menos de 7.000. ¿A qué achaca esa sangría? ¿Ve posible detenerla?

–Fuimos un concejo rural muy castigado por la emigración a América y a Europa. La pandemia hizo revalorizar la vida rural y hoy los servicios son equiparables. El proyecto del que más orgulloso estoy es la escuelina de cero a tres años, la primera nueva en Asturias desde 2012, clave para conciliar y fijar familias. Además, tenemos instituto, dos centros de salud y una industria pujante: Nestlé en Sebares a pleno rendimiento, una nueva empresa en la antigua Chupa Chups de Villamayor y el polígono de Lléu. Somos el concejo más industrializado desde Siero hasta Ribadedeva, y eso frena la pérdida de población.

–¿Falta el despegue turístico?

–Estamos aprovechando los fondos europeos para un turismo sostenible. Hemos captado 842.000 euros del plan de sostenibilidad turística y dos millones del Instituto de Transición Justa. Con ellos mejoramos el entorno del santuario de la Cueva. Abriremos un centro de interpretación del asturcón y la senda de Espinaréu, muy demandada. Queremos un turismo tranquilo, no masificado.

–¿Terminará alguna vez el arreglo de la carretera de Infiesto a Campo de Caso?

–Se licitó con fondos mineros en 2011, pero el Gobierno de Rajoy los paralizó. Gracias al Principado, ya se ejecutó el tramo Bueres-El Campu; Bueres-La Marea está en obras con 22 millones, y después se licitará Infiesto-La Marea. Superará los 50 millones de inversión. Es una vía estratégica para conectar el oriente interior con el centro de Asturias.

–Lleva años reclamando mejorar la N-634. ¿Le hacen caso?

–Hay un compromiso del Gobierno de España para acondicionar el tramo Lieres-Villamayor con 12 millones. Aunque la autovía absorbió el tráfico de largo recorrido, esta nacional sigue soportando mucho tránsito, incluido el pesado de nuestras industrias, y en verano aún más. Pedimos que se desbloquee la inversión porque el firme se deteriora y la seguridad se resiente.

–El lobo. ¿Es tan grave el problema como denuncian los ganaderos?

–Muy grave. Las pérdidas económicas son cuantiosas. El lobo ha acabado prácticamente con la reciella (ganado menor), que mantenía los montes. El manejo del ganado no puede ser el mismo que hace 200 años. La solución pasa por aprobar el plan del lobo para extraer ejemplares. Los ataques se dan a las puertas de las casas. No se puede defender al lobo desde las ciudades sin conocer el daño que causa. Apoyamos totalmente las gestiones del Gobierno de Asturias.

–La Confederación abrió un expediente por las obras en el santuario de La Cueva. ¿En qué punto está?

–Aún no hay resolución definitiva. Alegamos. Son denuncias de particulares que eligen vivir junto al santuario y luego se quejan de la afluencia de gente. Quien se instala en el medio rural debe adaptarse a sus usos y costumbres, no pretender que todo gire a su antojo.

–¿Qué proyecto que deseaba ejecutar se le ha quedado en el tintero?

–Me enorgullece la escuelina, la nueva sede judicial, el punto limpio, la oficina de medio rural… Pero echo de menos poder correr más en la renovación de carreteras. Tenemos 25 autonómicas y muchísimas locales; hacemos inversiones serias y duraderas, pero la demanda es enorme y nos gustaría ir más rápido.

–¿Qué objetivos se marca para los once meses que restan de mandato?

–Terminar la ejecución de los fondos europeos de turismo y los dos millones del Instituto de Transición Justa, además de las inversiones en carreteras aprobadas con remanentes. También confiamos en que culminen los proyectos privados, como la planta de Lafuente en Villamayor y Agua de Ques. Si activamos todas las palancas públicas y privadas, podremos darnos por satisfechos.

–¿Teme que los escándalos que salpican al PSOE y al Gobierno afecten a las municipales?

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–Hay mucho ruido mediático. Quienes roban y son corruptos deben estar en la cárcel, con condenas ejemplarizantes, porque eso refuerza a quienes hacemos las cosas bien. Pero en España hay 8.000 ayuntamientos y 17 comunidades; no podemos generalizar. El Gobierno de España ha hecho un buen trabajo en salarios, en política social, en pensiones. Pero el ruido mediático impide ver el día a día, tapa ese trabajo, lo oscurece todo.