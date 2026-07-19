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Parres celebra la fiesta de Santa Marina con ofrecimiento y subasta de corderos, bailes, música y la peculiar procesión "culu tras"

La devoción a la santa se manifestó con una procesión inusual, en la que las mujeres caminan hacia atrás para no dar la espalda a la imagen de la santa

Fiesta de Santa Marina en Parres

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Fiesta de Santa Marina en Parres / E. G. C.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Parres (Llanes)

Los vecinos de Parres, en el concejo de Llanes, honraron un año más a Santa Marina. Y lo hicieron, como suelen, con una de las fiestas más singulares de cuantas se celebran en la comarca oriental de Asturias. Una fiesta que incluye ofrecimiento a la santa de ramos y corderos, y una procesión "culu tras".

Empezando por el principio, las celebraciones de Santa Marina comenzaron ya el viernes (víspera), con una espicha con parrilla y el tradicional Concurso de tortillas. La jornada se completó con los ensayos generales de los bailes, con música de gaita y tambor.

El día grande, este sábado, arrancó a las 11:15 horas, con la procesión desde Parres hasta la vega de Santa Marina, donde al mediodía comenzó la misa de gaita, a la que siguió la procesión "culu tras", en la que las aldeanas avanzan hacia atrás para no dar la espalda a la imagen de la santa.

Después, llegó uno de los momentos más especiales del verano, el ofrecimiento y la subasta de ramos y corderos a la santa, que se completó con una exhibición de bailes tradicionales y la Danza de Santa Marina.

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Las celebraciones se reanudaron por la tarde, con la romería en el Campo de Santa Marina, con banda de música tradicional y "Toru mecánica" gratis. Y por la noche, estaba prevista una verbena amenizada por la orquesta "Nueva Banda" y "Disco Puzzle". Organizó los eventos la Sociedad de Festejos de Santa Marina.

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Fiesta de Santa Marina en Parres

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