El programa "Pasaporte de los Picos" arranca este lunes en los Centros de Visitantes del parque nacional

Este lunes, día 20, se inicia la aplicación del Programa “Pasaporte de los Picos”, que tendrá vigencia durante los años 2026 y 2027, con posibilidad de extensión a 2028 y de que se valoren nuevas ediciones. Con esa iniciativa se quiere premiar la vinculación de los visitantes con este espacio protegido, a demostrar mediante la visita a los Centros de Visitantes del mismo en Asturias, Cantabria y Castilla-León, que participan territorialmente del Parque Nacional y la realización de una o varias de las rutas de mediano o gran recorrido en el Parque y que se han vinculado al Programa.

Mediante el mismo y a partir de obtener el Pasaporte (hasta un máximo de dos por familia con carácter gratuito, por encima de ese número con un coste ajustado) en uno de los Centros de Visitantes del Parque Nacional de los Picos de Europa (“Pedro Pidal” en la zona de Lagos de Covadonga; “Sotama”, en Tama; “La Fonseya”, en Oseja de Sajambre; y Centro de Visitantes de Posada de Valdeón), se irán sellando en dicho pasaporte las visitas realizadas a los Centros indicados.

Por otra parte, la realización de las rutas se justificará mediante el paso por diferentes Puntos de Información del Parque señalados en las normas que regulan el Programa para cada recorrido, así como con la exhibición en uno de los Centros de Visitantes y a la hora de justificar cada meta lograda, de fotos o selfies tomados en puntos concretos de dichos recorridos. Se conforma así un Programa de logro de metas sucesivas que van dando derecho a percibir determinados obsequios gratuitos, que se podrán recoger, justificado el logro de la meta respectiva, en los citados Centros de Visitantes.

Como no puede ser de otra manera, quien justifique alcanzar las cuatro metas del Programa recibirá su acreditación como "Senderista premium” y “Embajador acreditado del Parque Nacional de los Picos de Europa” con expedición del diploma correspondiente, existiendo también otros niveles previos. Eso sí, tanto las visitas a los Centros, como los recorridos de las rutas deberán realizarse a partir del inicio de la vigencia del Programa (en las fotos, será la fecha de obtención que figura en “propiedades” del archivo la que acreditará este extremo).

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"Esperamos que este Programa de vinculación con el Parque Nacional, que va a permitir a los participantes conocer otros variados y paradisíacos paisajes del mismo, sirva para ampliar el número de las visitas a aquellas zonas del espacio menos frecuentadas y también con unos paisajes increíbles, repartiendo así los beneficios sociales y económicos que genera el Parque Nacional a todos los Municipios que lo integran. Y no olviden que están en el primer espacio que mereció la declaración como Parque Nacional en España", dicen los responsables de susodicho espacio natural protegido.