Tezangos celebra sus fiestas en honor a Santa María Magdalena con fervor religioso y ambiente festivo

Tezangos celebró este sábado sus fiestas en honor a Santa María Magdalena, una jornada que combinó el fervor religioso, las costumbres más arraigadas y el ambiente festivo, logrando reunir a vecinos y visitantes en torno a su ermita y la carpa habilitada para la ocasión.

El pistoletazo de salida a los actos principales llegó al mediodía, con la celebración de una misa solemne que precedió a la tradicional procesión de la santa, un momento especialmente emotivo que estuvo amenizado por el sonido de los gaiteros, que acompañaron el recorrido de la imagen. Nada más concluir el cortejo procesional, tuvo lugar uno de los momentos más esperados y singulares de la jornada: la subasta del ramu, para la cual se utilizó el pan donado por la Panadería MAOS, atrayendo la atención de los asistentes que pujaron por llevarse este tradicional elemento.

Procesión de la Magdalena en Tezangos. / A. R.

La vertiente más gastronómica y social de la fiesta llegó a las tres de la tarde con la celebración de una parrillada, un evento que congregó a un gran número de comensales. El menú, compuesto por costillas, chorizo, pollo, pan y servilletas, tuvo un precio de 15 euros, y para el cual las inscripciones estuvieron abiertas hasta el pasado 10 de julio, gestionadas por Pedro y Paz, los contactos oficiales de la organización.

La tarde se llenó de actividades para todos los públicos. A las 18:30 horas, los más pequeños de la casa disfrutaron de los hinchables, instalados de manera gratuita gracias al patrocinio de Todoruedas. Simultáneamente, se puso en marcha una animada sesión de bingo.

Procesión de la Magdalena en Tezangos. / A. R.

El broche de oro de la jornada llegó a las 20:00 horas con el inicio de la romería y la verbena, que se prolongó durante toda la noche. La música corrió a cargo de la Disco Móvil Kappital y el Grupo Aroma. Durante esta verbena, y tal como estaba anunciado, se llevaron a cabo varios sorteos de productos donados, generando una gran expectación entre el público.

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Para garantizar el confort de los asistentes, la organización dispuso de una amplia carpa y de la presencia del Food Truck La Mangatha Gastrotruck, que ofreció servicio únicamente para la cena.