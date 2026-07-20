Una fiesta mundial repetida en Celoriu (Llanes)

Celoriu, en Llanes, volvió a ser talismán para la selección española dieciséis años después. Los celorianos aseguraban que estaba escrito. En 2010, España jugaba la final del Mundial el día de la hoguera del Carmen en la localidad. Hubo pantalla gigante y ganó La Roja. En 2024, España jugaba la final de la Eurocopa, era también la hoguera del Carmen de Celoriu. Hubo otra vez pantalla gigante, y ganó La Roja. Ayer, más de lo mismo, España jugó la final del Mundial, era el día grande del Carmen y en el práu de la fiesta había una pantalla gigante. Parecía todo preparado para un nuevo triunfo de España.

En Celoriu había ayer unos cuantos vecinos y veraneantes que habían disfrutado de la victoria en el Mundial de 2010 en la pantalla gigante de la fiesta local. Una de ellas fue Alicia Fernández Cantero, residente en Oviedo, pero con raíces familiares en Celoriu. Junto con varios amigos y familiares, disfrutó ayer igual que en 2010 de la finalísima. ¿Cómo había vivido el España-Países Bajos de 2010? Pues "con mucha emoción", y tras el gol de Iniesta, con "euforia desbordante. Fue superemocionante". También lo fue ayer, y cuando terminó el partido, siguió la fiesta.

"Enorme alegría"

Gema García, gijonesa y veraneante en Celoriu, también había vivido la victoria de 2010, y vivió con la misma alegría la de ayer, aunque en esta ocasión mejor acompañada: estaban con ella su marido, el sevillano Manuel Galván, y su hijo Pelayo, con solo 9 meses de edad, que estaba en su silla de bebé, adornada con banderas de España. Celebraron la victoria "con enorme alegría", aunque hubo menos celebración que hace 16 años, porque había que atender al nuevo integrante de la familia. La palabra que, según Gema García, mejor define su sentimiento sobre el papel de la selección en el Mundial, "orgullo".

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Alicia Fernández Cantero –de pie, segunda por la izquierda– y varios familiares y amigos, ayer, en el práu de la fiesta del Carmen de Celoriu. / Ramón Díaz

Un nutrido grupo de jóvenes de los Países Bajos acudió al práu de la fiesta con adornos, camisetas y las caras decoradas con la bandera de España. Son chicos y chicas que están durante estos días disfrutando de un surf-camp. El portavoz del grupo, Metin Kreunen, que reside en una pequeña villa situada en el interior del país, en las inmediaciones de la frontera con Alemania, estaba en los primeros minutos del partido "absolutamente convencido" de la victoria de España. Su augurio, 4-1 a favor de La Roja, no se cumplió. Los neerlandeses aplaudieron a rabiar las ocasiones españolas, y criticaron los malos modos de algunos jugadores argentinos. Y saltaron como el que más con el gol de Ferrán Martínez. Al final, la locura; españoles y neerlandeses, todos a una, acabaron saltando de alegría y dándose abrazos, mientras sonaban voladores.