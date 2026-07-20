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Homenaje a Raffaella Carrà el día 26 en la fiesta de Santa Ana de Naves de Llanes

La cantante y presentadora Raffaella Carrà, en su juventud.

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R. D.

Naves de Llanes

Ya se ha desvelado la actuación principal de la fiesta de Santa Ana de Naves de Llanes, que se celebrará el domingo 26: será un homenaje a Raffaella Carrà en el Prau de La Capilla, a partir de la una de la madrugada (y por lo tanto lunes ya), con la artista Rebeca Querol poniendo voz a todos los grandes éxitos de la diva italiana, desde el inolvidable "Fiesta", hasta el "Explota, explota", pasando por "Hay que venir al Sur", "Qué dolor" o "En el amor todo es empezar".

Antes, habrá numerosas actividades en el pueblo. La primera, pasacalles con la Banda de Gaitas "L’Alloru" y "Los Indianos de la Maleta al Agua", para seguir con misa (12.30 horas), procesión, ofrecimiento de ramos y una exhibición de bailes regionales en la que no faltará el xiringüelu de Naves. Después habrá comida campestre en El Polledu, espicha con más de 3.000 litros de sidra y la actuación de "Biorama", verbena en la plaza de Santa Ana con la Macrodiscoteca "Dani Vieitis" y el ya citado homenaje a Raffaella Carrà. Habrá amplios aparcamientos.

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