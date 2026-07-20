Homenaje a Raffaella Carrà el día 26 en la fiesta de Santa Ana de Naves de Llanes

Ya se ha desvelado la actuación principal de la fiesta de Santa Ana de Naves de Llanes, que se celebrará el domingo 26: será un homenaje a Raffaella Carrà en el Prau de La Capilla, a partir de la una de la madrugada (y por lo tanto lunes ya), con la artista Rebeca Querol poniendo voz a todos los grandes éxitos de la diva italiana, desde el inolvidable "Fiesta", hasta el "Explota, explota", pasando por "Hay que venir al Sur", "Qué dolor" o "En el amor todo es empezar".

Antes, habrá numerosas actividades en el pueblo. La primera, pasacalles con la Banda de Gaitas "L’Alloru" y "Los Indianos de la Maleta al Agua", para seguir con misa (12.30 horas), procesión, ofrecimiento de ramos y una exhibición de bailes regionales en la que no faltará el xiringüelu de Naves. Después habrá comida campestre en El Polledu, espicha con más de 3.000 litros de sidra y la actuación de "Biorama", verbena en la plaza de Santa Ana con la Macrodiscoteca "Dani Vieitis" y el ya citado homenaje a Raffaella Carrà. Habrá amplios aparcamientos.