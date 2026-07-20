Llanes sigue esperando el permiso de Costas para frenar la muerte masiva de peces en San Antolín

"Esto es una vergüenza. El olor es insoportable ya desde el paseo. Hay decenas de peces muertos en la playa, en una zona de baños desde hace dos semanas. Y nadie hace nada. Parece que están esperando a que haya un problema sanitario". La denuncia fue lanzada ayer por varios usuarios de la playa de San Antolín, en Naves de Llanes, en la que se registra la muerte masiva de peces como consecuencia de que se ha formado una barrera de arenas y cantos rodados que impide desaguar en el mar al río Bedón, lo que provoca que se agote el oxígeno del agua.

La burocracia sigue retrasando una solución que en años anteriores, bajo las mismas circunstancias, se solucionaba de inmediato, con la intervención del vigilante de Costas de la zona para allanar el camino y que el Ayuntamiento de Llanes pudiera abrir con una pala un canal por el que el río pudiera desaguar en el mar.

No hay vertidos

En esta ocasión, de nada han servido hasta ahora los avisos del Ayuntamiento, ya desde el pasado día 6, a la Demarcación de Costas, a la Confederación hidrográfica del Cantábrico, al departamento de Medio Natural del Gobierno del Principado y al Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La Confederación inspeccionó la zona y el río aguas arriba y comprobó que la zona no es de su competencia –lo es de Costas– y que no había vertidos al río. Costas, por su lado, solicitó informe a Medio Natural, debido a que la zona pertenece a la Red Natura 2000. Medio Natural entregó el informe a Costas este viernes, y la Demarcación ha anunciado a las autoridades llaniscas que se lo trasladará hoy. Así las cosas la concejala de Playas, Priscila Alonso, manifestaba ayer su confianza en que "en los primeros días de esta semana" tendrá en su poder los permisos necesarios para abrir un canal en la playa y evitar la muerte de más peces.

Foco de infecciones

Algunos usuarios exigen al Ayuntamiento que actúe de inmediato, sin aguardar a permisos, puesto que se trata de una "emergencia sanitaria", ya que la zona se ha convertido en un foco de contaminación e infecciones.

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No es la primera vez que el río Bedón queda embalsado en su desembocadura. De hecho, suele pasar todos los años. La diferencia es que hasta ahora siempre se actuó con urgencia, lo que evitaba la muerte masiva de peces.