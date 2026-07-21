Cangas de Onís aprueba un presupuesto de 8,9 millones para este año, con rebaja del IBI y 1,1 millones para inversiones

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha aprobado el Presupuesto General para el ejercicio de 2026, unas cuentas que ascienden a 8,9 millones de euros y que se sustentan "sobre los pilares del equilibrio presupuestario y la contención del endeudamiento" y que permite atender "la totalidad de las obligaciones del consistorio y mantener el ritmo de los servicios públicos sin necesidad de recurrir a nuevas operaciones de crédito", según el equipo de gobierno, que encabeza el alcalde, José Manuel González Castro (PP).

Una de las medidas que ha centrado la atención en la presentación de estas cuentas es la rebaja del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbano, que pasa del 0,83% al 0,79%. La decisión, enmarcada en la voluntad del equipo de gobierno de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes, se apoya en una gestión de los ingresos que, según fuentes municipales, garantiza la solvencia de las arcas públicas sin comprometer la prestación de los servicios esenciales.

"Buena salud financiera"

El documento presupuestario también refleja la evolución positiva de la salud financiera del Consistorio en los últimos ejercicios. El Ayuntamiento ha realizado una amortización anticipada de uno de los préstamos que figuraban en su balance, lo que permite que en 2026 no sea necesario concertar nuevas operaciones de crédito. Esta circunstancia, según el equipo de gobierno, otorga "un mayor margen de maniobra y seguridad para afrontar los retos futuros".

José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís. / LNE

A la estabilidad presupuestaria se suma un plan de inversiones que el Ayuntamiento podrá ejecutar a lo largo del año gracias a la disposición de 1.137.000 euros con cargo al remanente de tesorería. Esta partida permitirá impulsar actuaciones en distintos puntos del concejo, algunas de las cuales llevaban años siendo reclamadas por los vecinos. Entre las intervenciones previstas figuran la mejora de la accesibilidad en La Morra, la instalación de una nueva pérgola en Les Roces como espacio de convivencia, y la urbanización de Campu Les Vares.

"Respaldo al medio rural"

El plan también incluye la adquisición de nuevo material para la Escuela Municipal de Música, la mejora de las carreteras de Miyar y Llueves –con el objetivo de incrementar la seguridad vial– y un programa de reparación de caminos rurales concebido para asegurar el acceso a pueblos, explotaciones ganaderas y fincas, en lo que el gobierno local subraya como un "respaldo al medio rural".

En el capítulo de personal, las cuentas para 2026 garantizan el cumplimiento de la normativa estatal en materia retributiva y permiten reforzar varios servicios municipales. El equipo de gobierno subraya que con ello se mantiene el compromiso con la calidad de la atención a la ciudadanía y con la estabilidad de la plantilla. El presupuesto, además, respalda económicamente los servicios esenciales, las políticas sociales y la actividad cultural y deportiva, así como la colaboración con otras administraciones y entidades que desarrollan programas de interés para el municipio.

"Visión de futuro"

González Castro ha defendido el documento, aprobado en un pleno municipal este martes, y ha señalado que estas cuentas son "el resultado de una gestión seria, responsable y con visión de futuro". El Alcalde ha subrayado que el presupuesto es "equilibrado, no incrementa la deuda, reduce el tipo del IBI y garantiza servicios públicos de calidad". Además, ha destacado la capacidad del Ayuntamiento para destinar más de 1,1 millones de euros del remanente de tesorería a inversiones que, a su juicio, "mejorarán la calidad de vida de los vecinos y contribuirán a la transformación de Cangas de Onís".

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El presupuesto y el plan extraordinario de inversiones que lo acompaña consolidan, en palabras del equipo de gobierno, una hoja de ruta basada en "la estabilidad económica y el cumplimiento de los compromisos adquiridos". La apuesta por reducir la presión fiscal al tiempo que se incrementa la inversión en infraestructuras sitúa a las cuentas de 2026 en un equilibrio que, según los responsables municipales, permite mantener la senda de consolidación fiscal sin renunciar a la mejora de los servicios públicos.