Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva

Cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, han tenido que ser rescatadas por bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Llanes, junto con el Grupo de Rescate de Bomberos con el helicóptero medicalizado del organismo autónomo, en la zona de la desembocadura del río Cabra, en la playa de La Franca, en Ribadedeva. No podían salir del agua.

Tras ser asistidos en el lugar tanto por el médico-rescatador como por los equipos de Atención Primaria de Llanes y de Panes, estos últimos activados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), todos los afectados, dos menores y dos varones, fueron dados de alta in situ. Presentaban síntomas leves de hipotermia y contusiones. En el agua, cuando los bomberos del parque de Llanes llegaron a la playa, había un total de ocho personas con dificultades para salir del mar.

El rescate en La Franca. / SEPA

Dos de las personas en dificultades lograron alcanzar la arena por sus medios, otros dos salieron con ayuda de una cuerda y los cuatro restantes fueron rescatados por Bomberos del SEPA. Dos de ellos, dos varones, fueron evacuados por bomberos de Llanes con ayuda de una canoa que había en el lugar. El resto de la dotación entró al agua y logró acceder, con gran dificultad debido al oleaje, hasta la zona donde se encontraban las dos menores. Permanecieron junto a ellas, sujetándolas para evitar que se las llevase el mar, hasta que llegó el helicóptero y los evacuó a los cuatro con la grúa de la aeronave.

Dos chicas pidiendo ayuda

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 20.05 horas. En la llamada indicaban que había dos chicas en unas rocas pidiendo ayuda. Otras dos personas estaban intentando ayudarlas. La marea cubría las rocas. Había mucho oleaje.

La Sala 112 del SEPA movilizó a Bomberos del parque de Llanes y al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado. Paralelamente, aunque el horario del servicio de salvamento ya había terminado se contactó con la coordinadora que también acudió al arenal. Además, se pasó el aviso al SAMU que envió los equipos de Atención Primaria de Llanes y Panes y dos ambulancias, una de soporte vital básico y otra convencional. También se informó a la Guardia Civil cuya patrulla se personó en el incidente.

El rescate de una de las personas en apuros en Ribadedeva. / SEPA

Además, se contactó con el servicio de Salvamento Marítimo pero en ese momento no disponía de ninguna embarcación por la zona. En cualquier caso, dado el calado, según indicó, tampoco podría actuar en ese lugar.

Dos menores exhaustas

Cuando la dotación, con cinco efectivos, del parque llanisco llegó a la playa informó que había, al menos, siete personas con problemas para salir del agua. Los bomberos procedieron a intentar rescatar a los bañistas y dos de ellos logran llegar a la zona donde se encontraban, exhaustas, las dos menores.

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A las 20.59 horas el Grupo de Rescate confirma que ya tiene a las dos menores a bordo y unos minutos más tarde bomberos de Llanes confirman que ya está todo el mundo fuera del agua. Finalizada la intervención ambos equipos retiraron a sus respectivas bases.