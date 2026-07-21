El cordobés Miguel Repollés se lleva el XXI Certamen de Pintura "Villa de Arriondas"
La vigésima primera edición del certamen reunió a un buen número de artistas en el concejo de Parres con el tema "Caminos, sendas, senderos y paseos"
El cordobés Miguel Repollés Martínez, con su lienzo "Camino a Villa Encarnación" se hizo con el primer premio de la vigésima primera edición del Certamen de Pintura "Villa de Arriondas, desarrollado este pasado domingo, 19 de julio, el cual reunió a un buen número de artistas en el concejo de Parres. El premio estaba dotado con 1.200 euros.
Con el tema “Caminos, sendas, senderos y paseos en el concejo de Parres” se programó este encuentro con el arte. Segundo quedó Fernando de Vicente Garrido, de Bérriz (Vizcaya), por la acuarela titulada “Camino a La Valleya", este premiado con 850 euros; y tercera Zara García Sanz, de Camargo (Cantabria), por "Camino del Molino de La Tejera", con 450 euros.
El jurado estuvo presidido por María del Rosario Huelga Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Parres y estaba formado por: Francisco José Rozada Martínez, Begoña Blanco del Bustio, Mónica Hevia Escandón y Agustín Aramburu Melero.
"Gracias a todas y todos los artistas participantes, felicidades a los premiados y agradecimiento especial a los miembros del jurado por su tarea nunca sencilla", comentó el alcalde Emilio García Longo tras el éxito cosechado en esta nueva edición, una de las grandes citas culturales de cuantas se celebran a lo largo del año en la comarca oriental del Principado de Asturias.
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