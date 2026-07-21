Denuncian carencias técnicas, tramitación opaca y rechazo social al proyecto para construir una planta de biogás subvencionada con cinco millones en Arenas de Cabrales

La Asociación por la Defensa Medioambiental de Arenas de Cabrales ha iniciado un análisis sobre las actuaciones de los responsables políticos y técnicos implicados en la tramitación del proyecto de planta de biogás que la empresa Agrolinera promueve en la localidad, al tiempo que denuncia la falta de respuesta institucional a las más de 800 alegaciones presentadas por los vecinos.

El proyecto, que cuenta con una subvención pública cercana a los cinco millones de euros y ha sido calificado como "infraestructura estratégica" por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, acumula un significativo rechazo social en el municipio. La asociación ha invitado públicamente al Consejero a desplazarse a Cabrales para explicar directamente a la ciudadanía las bondades de una instalación que, según asegura el colectivo, carece del respaldo mayoritario de la población.

"Deficiencias relevantes"

Los informes técnicos encargados por la propia administración han puesto de manifiesto "deficiencias relevantes" en el documento presentado por la promotora. El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, llegó a calificar el proyecto como "malo", señalando la presencia de "cosas raras", como fragmentos copiados de otros textos, y la falta de documentación esencial. La asociación subraya que los técnicos de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ya han emitido informes desfavorables, lo que, a su juicio, evidencia un proyecto incompleto y con inconsistencias que comprometen su viabilidad y garantías.

Infografía de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales. / LNE

Entre los riesgos identificados por la asociación figuran el alto peligro de desprendimientos de rocas debido a la orografía del terreno elegido, una deficiencia grave en las vías de acceso y evacuación que comprometería la seguridad en caso de emergencia, el riesgo de contaminación del río Cares por posibles vertidos de nitratos y fosfatos, condiciones atmosféricas desfavorables que podrían agravar la acumulación de gases, y el peligro de incendio y explosión en una zona próxima a masa forestal y viviendas habitadas.

"Tramitación opaca"

La asociación ha expresado además su indignación por lo que considera una "tramitación opaca" del proyecto, que fue aceptado por el alcalde de Cabrales, Jose Sánchez (PSOE), sin que los vecinos fueran informados mientras se agotaban los plazos para presentar alegaciones. Este procedimiento contrasta con lo ocurrido en otros municipios asturianos como Onís, Llanes o Cangas de Onís, donde los respectivos regidores rechazaron instalaciones similares.

Un elemento particularmente preocupante para la asociación es la falta de atención efectiva a las más de 800 alegaciones presentadas por los vecinos. Consideran inaceptable que se continúe impulsando el proyecto sin haber dado respuesta rigurosa a las objeciones planteadas ni garantizado plenamente la seguridad de la población y del entorno natural. Pese a los reiterados intentos de comunicación dirigidos al presidente del Principado, Adrián Barbón Rodríguez; a la vicepresidenta, Gimena Llamedo González; al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Alejandro Calvo Rodríguez; y al director-conservador del parque nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, la asociación subraya que no ha obtenido respuesta de ninguno de ellos.

"Nerviosismo institucional"

La asociación ha puesto también el foco en la cuantía de los fondos públicos comprometidos con Agrolinera, señalando que esos cerca de cinco millones de euros tendrían un impacto mucho más visible para los vecinos si se destinaran a necesidades básicas que llevan años sin atenderse en el concejo: una pasarela sin iluminación desde que se fundieron las luces hace años y con tablas rotas sin reparar, contenedores de basura deteriorados, deficiencias en el alumbrado público, baches en las calles y una evidente falta de limpieza en ríos y vías urbanas. "Quizá estas actuaciones no sean tan estratégicas para nuestros políticos, especialmente para nuestro Alcalde, pero sí lo son para quienes vivimos aquí cada día", señalan desde la asociación.

En un contexto marcado por la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, la asociación considera especialmente llamativo el "nerviosismo institucional" por respaldar la implantación de un negocio privado. A su juicio, la urgencia política parece imponerse sobre el interés de los vecinos. "Lejos de aportar soluciones, nuestros queridos políticos están generando problemas donde antes no los había y buscan que nos enfrentemos entre los vecinos", afirman.

Medidas legales

La asociación advierte además de que, de seguir esta tendencia, en apenas veinte años la mitad de los pueblos de la zona verán reducida su población a la mitad y algunos incluso quedarán completamente deshabitados. Plantean la pregunta de si ese es el futuro que se quiere para Cabrales, denunciando que la situación empuja a quienes aún resisten a marcharse cuando los olores y la suciedad acaben por adueñarse del entorno.

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La asociación ha anunciado que está valorando distintas vías de actuación, incluyendo medidas legales si procede, y se ofrece a colaborar con el Ayuntamiento aportando ideas para identificar problemas que, a juicio de los vecinos, resultan más que evidentes. La defensa del territorio, la seguridad de las personas y la preservación del entorno natural de Cabrales deben, según sostienen, situarse por encima de cualquier interés particular o decisión política apresurada.