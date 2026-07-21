Desesperación en Llanes por un bebé delfín, que lleva más una semana merodeando por las playas: "Es vergonzoso que no se actúe evitando su segura muerte"
La Cofradía de Pescadores local se suma a la protesta del director del Parque de la Vida, Luis Laria, y exigen una intervención "inmediata"
M. G. S.
Más de una semana. Ese es el tiempo que lleva un "bebé" delfín merodeando por la costa de Llanes, entre las playas de Palombina y Borizo, sin que las administraciones hagan nada. Luis Laria, director del Parque de la Vida y fundador del Cespema, fue el primero en dar públicamente la voz de alarma, tras recibir "muchísimas" llamadas de particulares: "No se vale por sí misma, por lo que terminará varando si no se le asiste". Pese a la advertencia, el animal sigue desatendido y a la petición de asistencia se ha sumado también la Cofradía de Pescadores de Llanes.
"Un animal joven en estas condiciones necesita asistencia urgente para evitar su varamiento. Es imprescindible que los protocolos de rescate y conservación marina de las administraciones funcionen con rapidez y responsabilidad. Quienes vivimos del mar y para el mar sabemos que cuidar de nuestra fauna marina es una obligación de todos. Exigimos soluciones y atención inmediata para la fauna de nuestras costas", denunciaron.
Luis Laria, por su parte, sigue denunciando en redes sociales la situación de esta cría de delfín: "Qué tristeza, qué vergüenza que desde un despacho, alguien con potestad política viva del cuento, sin conciencia, sin respeto, solo con chulería de ostentar poder". El naturalista y uno de los mayores referentes de la conservación en Asturias asegura que ha recibido más de una décena de llamadas "desesperadas" al no obtener resultado alguno.
"Pondremos la correspondiente denuncia a la Administración del Principado por dejadez de funciones. El día 12 un ejemplar adulto fue localizado flotando muerto en la vertical de esta playa a solo dos millas, posiblemente su madre. Es vergonzoso que no se actúe evitando su segura muerte", protesta Laria.
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