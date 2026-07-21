Elogios para la nueva imagen del entorno del santuario de La Cueva: "Quedó muy bien, sobre todo para los críos"

El santuario de La Cueva y sus alrededores son espacios de entretenimiento claves para el concejo de Piloña. Situados a la salida de Infiesto por la carretera de La Marea, destacan por su belleza natural y de allí parte la ruta de senderismo de La Peridiella. Gracias a una inversión de 342.821 euros del Ayuntamiento, se han mejorado las prestaciones del enclave. Y la nueva imagen no para de recibir elogios.

Uno de los cambios más llamativos y más celebrados por el público es la construcción de un parque infantil con varios toboganes, columpios y, sobre todo, una tirolina. Según Vanesa Fernández, vecina de Valles, estos cambios aportan "mucha vida a La Cueva, ya que el prao estaba un poco vacío". Del parque destaca la tirolina, que permite que críos de todas las edades "lo pasen bien".

"El parque está genial"

Armando Díaz, parragués que ahora también vive en Valles, acude mucho a la zona de los merenderos, en especial durante el verano. "El parque está genial, espero que se mantenga y no se abandone", comenta. El mismo deseo tiene Begoña Galache, vecina de Infiesto, que destaca la incorporación de arena como superficie, mientras ve jugar a su nieta Marina: "Este tipo de arreglos están genial para que los críos puedan disfrutar, antes solo podían jugar al balón". Espera que se mantenga "limpio y no haya accidentes".

Actuación en el santuario de La Cueva. / LNE

A pesar de la construcción del parque, sigue habiendo mucho espacio para jugar al fútbol. Con porterías improvisadas, Óscar Areces, de Gijón, y José Ángel Martínez, de Alicante, narran el partido de Óscar Areces hijo y Mateo Martínez, como si participaran en la final del Mundial que ganó España ante Argentina. Los chicos, vestidos con camisetas de la selección española y con raíces familiares en Infiesto, asienten al ser preguntados si les gusta el nuevo parque.

"Quedó La Cueva superguapa"

Unos metros más allá, cerca de la carretera, se ubica la célebre Tanitoneta, que ofrece comidas y helados. El encargado de los fogones, Juan Carlos Pastrana de Biedes, indica que todo ha quedado "muy bien, sobre todo para los críos". Destaca que "ya se nota como empieza a venir la gente".

Además de la sustitución del muro de contención que rodea al santuario, el asfaltado de la carretera o la instalación de una batería soterrada de contenedores de reciclaje, otro de los cambios más llamativos es la nueva pérgola de madera que cubre el patio del chiringuito de La Cueva. La construcción sustituye a una carpa, lo que supone una mejora, según los usuarios. "Quedó La Cueva superguapa, entre la pérgola, el parque y todo lo que asfaltaron, parece otro sitio", comenta Patricia Goik, camarera del chiringuito.

"Mola mucho más"

La estructura de madera ocupa menos terreno que la carpa: "Mola mucho más, es más limpia que la carpa", opina Goik. Con ella coincide Armando Díaz, que comenta que aunque quedó un poco pequeña está "más limpia".

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Vecinos en el área recreativa del Santuario de la Cueva. / Mario Canteli

El lavado de cara de los alrededores del santuario, sumado a las actividades musicales que ofrece el chiringuito, con conciertos los sábados por la tarde y sesión vermú los domingos a la hora de comer, mejoran aún más un espacio que muchos piloñeses escogen para pasar las tardes, sobre todo los fines de semana.